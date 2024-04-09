33 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 33 düzensiz göçmen ve bir organizatör yakalandı.

33 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan

Balıkesir’in Edremit ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 33 düzensiz göçmen ve bir organizatör yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar sonucunda, Edremit’te 33 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı. Adli makamlara sevk edilen organizatör hakkında tutuklama kararı verildi.

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Yakalanan 33 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.