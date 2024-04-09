33 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 33 düzensiz göçmen ve bir organizatör yakalandı.
Balıkesir’in Edremit ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 33 düzensiz göçmen ve bir organizatör yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar sonucunda, Edremit’te 33 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı. Adli makamlara sevk edilen organizatör hakkında tutuklama kararı verildi.
Yakalanan 33 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.