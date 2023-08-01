33. Osman Gazi'yi Anma ve Tanıtım Şenlikleri'ne Bilecik Belediyesinden destek

Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi’yi anmak için bu yıl 33’üncü düzenlenen anma ve tanıtım şenliklerine Bilecik’ten katılım yüksek oldu.

İstanbul Tuzla’da düzenlemiş 33. Osman Gazi’yi Anma ve Tanıtım Şenlikleri’ne AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve İstanbul’da yaşayan Bilecikliler katıldı. Subaşı şenlikler öncesi yaptığı konuşmada, "Bizleri burada güzel bir şekilde ağırlayan ve bizi adeta Bilecik’te gibi hissettiren tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan şenliklerde Bilecik Belediyesine ait ekipleri İstanbul’a giderek, alanda başta gölgelik çadır olmak üzere bir çok alanda destek oldu.