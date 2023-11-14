33 yıl cezası olan firari Edremit polisine yakalandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde polis, cezaevi firarisini operasyonla yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde aranan şahıslara yönelik yapmış oldukları çalışmada, ‘kasten öldürme ve hırsızlık’ suçundan aranması olduğu ve cezaevinden firar ettiği bilgisi edinilen Yüksel Savul (33) isimli kişinin, Burhaniye ve Edremit İlamat Bürosu tarafından arandığı, iki olaydan da toplamda 33 yıl 130 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi. Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.