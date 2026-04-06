34. Ahmet Cömert Boğaziçi Uluslararası Boks Turnuvası sona erdi

İstanbul’un ev sahipliğinde düzenlenen 34. Ahmet Cömert Boğaziçi Uluslararası Boks Turnuvası, final müsabakalarıyla tamamlandı.

İstanbul’un ev sahipliğinde 30 Mart - 5 Nisan tarihleri arasında dünyanın dört bir yanından gelen boksörlerin ringe çıktığı 34. Ahmet Cömert Boğaziçi Uluslararası Boks Turnuvası’nda Türkiye; 3 altın, 6 gümüş ve 14 bronz olmak üzere toplam 23 madalya kazanarak genel klasmanda üçüncü oldu.

14 ülkeden 186 sporcunun mücadele ettiği turnuvada ilk sırayı Özbekistan alırken, ikinciliği Ukrayna elde etti.

Turnuvada madalya kazanan milli boksörler şöyle:

Erkekler

Altın madalya

Salih Samet Oruç (50 kg)

Semih Gümüş (55 kg)

Vedat Kaçar (75 kg)

Gümüş madalya

Ulaş Yalçınkaya (50 kg)

Bronz madalya

Nurullah Oyan (50 kg)

Nihat Adıyan (55 kg)

Alperen Yılmaz (75 kg)

Berke Sadettin Sahip (75 kg)

Emre Parlak (80 kg)

Mert Aybuğa (80 kg)

Muhammet Yağız Tunç (90 kg)

Kadınlar

Gümüş madalya

Zeynep Önen (48 kg)

Eda Nur Kılıççı (51 kg)

Esmanur Lok (60 kg)

Zeynep Gedikli (75 kg)

Yaren Düztaş (80 kg)

Bronz madalya

Emine Kılınç (51 kg)

Erivan Barut (57 kg)

Güler Deniz Topuz (57 kg)

Berfin Polat (60 kg)

Yonca Gül Yılmaz (65 kg)

Nilay Koçyiğit (75 kg)

Sinem Karakaş (80 kg)

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, turnuvaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bu yıl 34.’sünü düzenlediğimiz Ahmet Cömert Boğaziçi Turnuvası, muhteşem anlara ve kıyasıya mücadelelere sahne oldu. İstanbul’un ev sahipliğinde; Avustralya’dan İrlanda’ya, Özbekistan’dan Kazakistan’a kadar geniş bir coğrafyadan 186 sporcuyu profesyonel standartlarda ağırlamanın gururunu yaşadık. Ringdeki rekabet kadar, organizasyonun işleyişi ve misafirperverliğimiz de katılımcı ülkeler tarafından takdirle karşılandı" şeklinde konuştu.