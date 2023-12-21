342 gram bonzai ile yakalanan uyuşturucu taciri tutuklandı

Bursa'da eş zamanlı 3 ayrı adrese yapılan operasyonda gözaltına alınan kişi, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

342 gram bonzai ile yakalanan uyuşturucu taciri tutuklandı
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Bursa’da eş zamanlı 3 ayrı adrese yapılan operasyonda gözaltına alınan kişi, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

Bursa’nın İznik ilçesinde emniyet ekiplerinin yaptığı eş zamanlı operasyonda, 3 ayrı adrese baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda, 342 gram bonzai ve 1 hassas terazi ele geçirildi. İkametlerde gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan R.F. tutuklandı.