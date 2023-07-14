3,5 milyon başvuru, 1 milyon 111 bin kontenjan için geri sayım başladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde duyurulacak. Öğrencilerin tercih edeceği devlet ve vakıf üniversitelerinde (208) toplam ön lisans programları için 388 bin, lisans programları için 465 bin olmak üzere toplamda 853 bin kontenjan ayrıldı. Bu kontenjana açık öğretim ve uzaktan öğretim kontenjanları eklendiğinde 1 milyon 61 bin kontenjana ulaşılıyor. 2023 yılında ilk kez eklenen 34 yaş üstü kadınlar, depremzede adayları ile şehit ve gazi yakınları için ayrılan kontenjanlar dahil edildiğinde ise tercih kılavuzunda öğrencilerin tercih edeceği toplam kontenjan 1 milyon 111 bine çıkıyor.

Toplamda 3 milyon 527 bin 466 adayın başvuru yaptığı 2023 YKS sonuçlarının 20 Temmuz’da açıklanması bekleniyor. 1 milyon 111 bin kontenjan için doğru tercihin çok önem arz ettiğini belirten Tercih Uzmanı Ergin Sarar, “Sayılarında gösterdiği gibi üniversite ve kontenjan sayısı başvuran kişi sayısı ile kıyaslandığında doğru tercihin ne kadar önemli olduğu anlaşılıyor. Özellikle pandemi sonrası birçok meslek ve sektörün hızlı bir değişim içinde olduğu da görülüyor. Bu noktada özellikle yenilenebilir enerji çalışmaları ve yapay zeka çalışmaları eklendiğinde, günümüzde her mesleğin hızlı bir değişim ve dönüşüm içinde olduğu görülüyor” ifadelerini kullandı.

“Her yıl yüz binlerce üniversite öğrencisi yeniden başvuruyor”

Üniversite tercihlerine her yıl yüz binlerce üniversite öğrencisinin ya da mezununun yeniden başvurduğunu söyleyen Sarar, “Bu durum adayların tercih süreçlerinde yeteri kadar iyi bilgilendirilmediğinin göstergesi. Bizim amacımız aday öğrencilerin kariyer planlamalarına yardımcı olmak, tercih süreçlerinde tarafsız şekilde davranarak aday öğrencileri güncel verilerle desteklemek. Bu sayede üniversite adaylarının tercih süreçlerini daha iyi yönetmelerini ve hayalini kurdukları mesleğe ulaşmalarını sağlamalarını hedefliyoruz” dedi.

“Her öğrenci tercih danışmanlığı hizmeti almalı”

Aday öğrencilerin tercihlerini yaparken başarı sıralamalarına bakmaları gerekirken puana bakarak tercih yaptığını belirten Doğuş Üniversitesi Tercih Uzmanı Ergin Sarar, “Buradaki en önemli nokta başarı sıralamaları. Bu nedenle bu alanda yetkinliği olan rehber öğretmenlerden destek almak büyük önem arz ediyor. 20’den fazla rehber öğretmenle aday öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti veriyor. Her öğrencinin bir tercih danışmanlığı hizmeti alması önemli. Böylece aday öğrencilerimizin süreçte daha emin adımlarla ve belirsizliği en aza indirgeyerek yol alabilir” şeklinde konuştu.