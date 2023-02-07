35 saat sonra inanılmaz kurtuluş

Hatay’da enkaz altında kalan 5 yaşındaki Sidra, maden işçilerinin arama kurtarma çalışmalarıyla 35 saat sonra sağ kurtarıldı. O anlar ekiplerce görüntülendi.

Kahramanmaraş ve çevresinde meydana gelen depremlerin ardından Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde binalar çöktü. 5 yaşındaki Sidra isimli çocuk da enkaz altında kurtarılmayı bekledi. Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait Amasra Müessese Müdürlüğünden bölgeye sevk edilen maden işçileri enkaz altında arama kurtarma çalışmaları başlattı. 5 yaşındaki Sidra, depremden 35 saat sonra maden işçileri tarafından enkaz altından sağ çıkarıldı. O anları görüntüleyen ekipler büyük sevinç yaşadı. Babasına teslim edilen küçük kızın yaşadığı şok ise yüzüne yansıdı. Küçük kızın 8 aylık Nur ile 3 yaşındaki Seyfettin isimli kardeşlerinin ise cansız bedenine ulaşıldı.