35 saat sonra inanılmaz kurtuluş

Hatay'da enkaz altında kalan 5 yaşındaki Sidra, maden işçilerinin arama kurtarma çalışmalarıyla 35 saat sonra sağ kurtarıldı. O anlar ekiplerce görüntülendi.

35 saat sonra inanılmaz kurtuluş
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Hatay’da enkaz altında kalan 5 yaşındaki Sidra, maden işçilerinin arama kurtarma çalışmalarıyla 35 saat sonra sağ kurtarıldı. O anlar ekiplerce görüntülendi.

Kahramanmaraş ve çevresinde meydana gelen depremlerin ardından Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde binalar çöktü. 5 yaşındaki Sidra isimli çocuk da enkaz altında kurtarılmayı bekledi. Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait Amasra Müessese Müdürlüğünden bölgeye sevk edilen maden işçileri enkaz altında arama kurtarma çalışmaları başlattı. 5 yaşındaki Sidra, depremden 35 saat sonra maden işçileri tarafından enkaz altından sağ çıkarıldı. O anları görüntüleyen ekipler büyük sevinç yaşadı. Babasına teslim edilen küçük kızın yaşadığı şok ise yüzüne yansıdı. Küçük kızın 8 aylık Nur ile 3 yaşındaki Seyfettin isimli kardeşlerinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

35 saat sonra inanılmaz kurtuluş
35 saat sonra inanılmaz kurtuluş
35 saat sonra inanılmaz kurtuluş
35 saat sonra inanılmaz kurtuluş
35 saat sonra inanılmaz kurtuluş
35 saat sonra inanılmaz kurtuluş