350 karavanın katıldığı festival jandarmanın sıkı denetimiyle tamamlandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 350 karavanın katıldığı festival jandarmanın sıkı denetimiyle tamamlandı.

350 karavanın katıldığı festival jandarmanın sıkı denetimiyle tamamlandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 350 karavanın katıldığı festival jandarmanın sıkı denetimiyle tamamlandı.

Edinilen bilgilere göre, festival kapsamında bölgeye yaklaşık 350 karavan giriş yaparken, etkinliğe 550 ila 600 arasında vatandaş katıldı. Festival boyunca kamu düzeninin korunması, genel güvenliğin sağlanması ve trafik akışının aksamaması amacıyla Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Bu kapsamda 5 asayiş timi, 1 istihbarat unsuru, 1 Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) unsuru, 1 trafik timi, 1 Siber Suçlarla Mücadele unsuru, 1 asayiş komando unsuru, 1 Kadın ve Çocuk Kısım Amirliği ekibi ile 1 motosikletli jandarma timi festival alanında görev yaptı.

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Öte yandan, vatandaşlara dolandırıcılık, hırsızlık ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında bilgilendirme yapılarak, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında da bilgi verildi.