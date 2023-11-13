350 Posta Güvercini 800 kilometrelik yarışta uçtu

İstanbul Anadolu Yakası Posta Güvercini Sevenler Derneği’nin düzenlediği posta güvercinleri yarışmasının ödül töreni Tuzla’da gerçekleştirildi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın ev sahipliğinde düzenlenen yarışmanın finalinde 350 güvercin Sivas’tan Gebze ve Edirne’ye 800 kilometre uçtu. 9 etapta gerçekleşen yarışmanın 1’inci, 2’nci ve 3’üncülerine farklı kategorilerde 42 kupa verildi.

Tuzla Ayyıldız Sosyal Tesisleri’nde geçekleşen ödül törenine Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Adapazarı, Sakarya, Eskişehir, Uşak, İzmir, İstanbul Avrupa Yakası, Edirne Uzunköprü illerinden üyeler ve dernek Başkanları katıldı. Araba ile belirlenen salım yerlerine götürülen posta güvercinleri farklı şehirlere giderek aynı gün içinde geri döndü. Adapazarı’ndan başlayıp Sivas’ta biten yarışmada toplam bin 100 posta güvercini yer aldı.

“En eski iletişim metotlarından bir tanesinin varlığından bahsediyoruz”

Ödül töreninde konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Çağımızda iletişim metotları öyle bir noktaya geldi ki; bir tık ile dünyaya yedi tur atan dijital sinyal fiber optik kablolarla ışık hızında hareket ediyor. Kıyamet denilen bazı hesaplamalar yapılıyor. Mesela güneşteki çok büyük yüksek bir patlamanın dünyada büyük bir dijital felakete, kıyamete yol açacağını ve tüm dijital sistemlerin duracağı iddia ediliyor. Ya da patlayan nükleer bir bombanın tüm iletişimi durduracağı gibi iddialar var. Ama siz buna hazırsınız diye tahmin ediyorum. Ne kadar böyle bir felaket olursa olsun iletişimi sağlayacak olan dumanla başlayan, güvercin, kuzgun şeklinde devam eden en eski iletişim metotlarından bir tanesinin varlığından bahsediyoruz. İnsanların, biyolojik sistemlerde bir canlıyı evcilleştirip ve kendi iletişiminde kullanmaya çalıştıkları ilk biyolojik varlıklardan bir tanesi güvercinlerdir. Bunu günümüzde yaşatmak güzelliği çok daha başka. Bir hobiyle uğraşmak, bir canlıyla uğraşmak ise ayrı bir güzelliktir. Dolayısıyla siz birkaç şeyi bir arada yapıyorsunuz. Bu açıdan şahsım, Tuzla halkı ve ülkem adına böylesine çok kadim bir geleneği yürüttüğünüz, insani bir değeri ortaya koyduğunuz ve böylesine bir güzelliği yaşatırken bir rekabetle de yarıştığınız için tebrik ediyorum” dedi.

“Birinci dünya savaşında haberleşme posta güverciniyle yapılıyordu”

İstanbul Anadolu Yakası Posta Güvercini Sevenler Derneği Başkanı Hüseyin Kaya ise “İlk etabı Adapazarı, Kuzuluk olan yarışma 9 etaptan oluştu. Tuzla Belediye Başkanı Sayın Dr. Şadi Yazıcı başkanımızın desteği ile gerçekleştirilen yarışlarda en son rotamız 800 kilometre olan Sivas Divriği idi. Bu yarış bittikten belirli bir süre sonra kupa töreni için başkanımızla yaptığımız iş birliği ile şu anda buradayız. İnşallah ilerleyen senelerde daha güzel olacak. Bu işe başlamamızın sebebi 1’inci dünya savaşında haberleşmenin komple posta güverciniyle yapıldığını medyadan ve Avrupa’dan gelen CD’lerden izleyip görmemiz oldu. Ardından biz de ‘Türkiye’de yarın öbür gün öyle bir şey olma ihtimaline karşı biz niye güvercinlerimizi yetiştirmiyoruz’ diyerekten bu işe başladık” şeklinde konuştu.

“800 kilometre final yarışımızı ise 350 elli kuşla bitirdik”

Yarışma ile ilgili bilgiler de veren Kaya, “Bu aslında futbol gibi bir spor; biz futbolcu yetiştiriyoruz. Yani güvercinler doğduktan yarış pozisyonuna gelinceye kadar kuşu aynı bir sporcu gibi eğitiyor ardından bu yarışlara başlıyoruz. İlk etabımıza Kuzuluk’ta 115 kilometre ve bin 100 kuş ile başladık. 800 kilometre final yarışımızı ise 350 elli kuşla bitirdik. Kuşlar İstanbul’dan yarış arabasına toplandı. Salım noktası olan Ankara Gölbaşı’na gitti ve güneşin parladığı saatte salındı ardından evlerine geri döndü. Finalde Sivas’tan sabah saat altıda salındı. 15.20 ya da 15.50 aralığında ilk kuş geldi. Kuşçuluk genelde mahallede görünen çapulculuk işi değil. Kuşçuluk, bir futbolcu, güreşçi, voleybolcu yetiştirmek gibi emek isteyen bir şey” dedi.