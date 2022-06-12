36 saat süren Space Hackathon Maratonu tamamlandı

Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) ve Plan-S işbirliği ile hazırlanan 'Space Hackathon' yarışması tamamlandı.

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  • 12.06.2022 12:36
  • Güncelleme: 12.06.2022 12:40
36 saat süren Space Hackathon Maratonu tamamlandı
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) ve Plan-S işbirliği ile hazırlanan “Space Hackathon” yarışması tamamlandı.

Uzay ve havacılık alanında dünyanın sayılı merkezlerinden biri olan GUHEM, yakın geçmişte Türkiye’nin ilk ticari uydusunu başarıyla fırlatan Plan-S ile birlikte uzay konusundaki vaka çalışma yarışması için üniversite öğrencileri ile bir araya geldi. 9. Science Expo etkinlikleri çerçevesinde GUHEM’de gerçekleşen yarışmada öğrenciler 36 saat boyunca uzay ve uzay alt sistemleri ana başlığındaki olaylara çözüm üretmeye çalıştı. 9-10 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleşen ve toplamda 18 farklı üniversiteden 51 seçilmiş öğrencinin yarıştığı “Space Hackathon” vaka yarışmasında öğrenciler “Nesnelerin İnterneti”, “Yörünge Belirlenmesi ve Yayılımı” ve “Aktif Enterferans Bastırılması” konularında yarıştı. Toplamda aralıksız 36 saat süren vaka yarışmasında birincilik ödülü olan 10 bin TL’yi Başkent Üniversitesi ve Samsun Üniversitesi takımı, ikincilik ödülü 7 bin 500 TL’yi Orta Doğu Teknik Üniversitesi takımı ve üçüncülük ödülü 5 bin TL’yi ise Kocaeli Üniversitesi takımı kazandı.

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Türkiye’nin Uzay Programı’nda yer alan hedeflerin gerçekleşmesinde en önemli faktörün yetişmiş insan gücü olduğunu belirten GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu, Space Hackathon gibi etkinliklerin bu anlamda teşvik edici olduğunun altını çizdi. Türkiye’nin ilk ticari uydusunu çok kısa sürede uzaya fırlatmayı başaran Plan-S ile böyle bir etkinliği gerçekleştirmekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Mirahmetoğlu şunları söyledi:

“Uydu ve uzay sektöründe büyük atılımlar gerçekleştirmemiz için öğrencilerimizi bu alana yönlendirmemiz şart. Bu tür etkinliklerde gençlerle bir araya gelerek onlara geleceğin uzayda olduğunu aktarmaya çalışıyoruz. GUHEM’de de öncelikli amacımız bu bilinci çok küçük yaştan itibaren çocuklarımıza anlatmak. Uzay çok yönlü bir alan. Bu alanda donanımlı fizikçilere, matematikçilere, mühendislere ve daha sayamayacağım birçok meslek grubuna ihtiyacımız var. Uzaya merak duyan ve bu alanda kariyer yapmak isteyen gençlere destek olmak için Space Hackathon gibi etkinliklere devam edeceğiz.”

Plan-S CEO’su Tugay Güzel ise, “Uydu ve uzay sektörü ‘Yeni Uzay’ firmalarının ivmesi ile çok hızlı gelişiyor. Bu hızlı gelişme sürecinde yeni fikir ve bakış açılarına, genç arkadaşlarımızın katkısına ihtiyacımız olduğunun farkındayız. Dolayısıyla öğrenci ve genç profesyonel arkadaşlarımızla çeşitli etkinliklerde bir araya gelmeyi planlıyoruz. GUHEM ile birlikte yürüttüğümüz “Space Hackathon” bunun ilk adımıydı. Bundan sonraki süreçlerde bilgi ve birikimimizi aktaracağımız çok etkinlik olacak. Bu sayede bu alanlarda çalışmak isteyen arkadaşlarımıza destek olurken, onlarla projeler üretip, gelişip, geliştireceğiz. Genç arkadaşlarımızla sürekli iletişim halinde kalabileceğiz” dedi.

İHA

SHA Editör
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