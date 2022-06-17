36 şüphelinin gözaltına alındığı 67 milyon liralık vurguna ilişkin yeni görüntüler

İstanbul merkezli 9 ilde yapılan ve 36 şüphelinin gözaltına alındığı 67 milyon liralık vurguna ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çete üyesi kadının kurbanından alınan dolarları bir döviz bürosunda bozdurduğu görülüyor.

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  • 17.06.2022 13:59
  • Güncelleme: 17.06.2022 14:20
36 şüphelinin gözaltına alındığı 67 milyon liralık vurguna ilişkin yeni görüntüler
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Hedefe aldıkları kişileri telefonla arayıp kendilerini hakim savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, iş kadını Nevra K.’yi 6 ay içerisinde 50 milyon lira dolandırmıştı. Yine aynı yöntemle Ceren A. isimli bir başka kadını da 1 milyon dolar dolandıran 43 kişilik çete, 4 ay süren operasyon sonucu çökertilmişti. Bir ihbar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilen 43 kişilik dolandırıcı çetenin 36 üyesi gözaltına alınmıştı. İstanbul merkezli 9 ilde yapılan eş zamanlı operasyonun ardından kıskıvrak yakalanan 36 kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Dolarları böyle bozdurdu

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Öte yandan dolandırıcılık olayına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çete üyesi bir kadının kurbanından alınan dolarları bir döviz bürosunda bozdurduğu görülüyor.

İHA

Editör
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