Türkiye’de 1928 yılında kurulan Türkiye Yardım Sevenler Derneği’nin Bilecik şubesinin kurucu ve 36 yıl kesintisiz başkanlık görevini yürüten Semiha Göncü unutulmadı.

Bilecik’te 2020 yılında hayatını kaybeden öğretmen Semiha Göncü, Türkiye Yardım Sevenler Derneği Bilecik Şubesi’ni 23 Haziran 1971 yılında kurmuştu. Derneğin şimdiki yönetimi Şerifpaşa Camiinde okunan mevlidi şerif okutularak lokma ikramı ile devam etti. Derneğin Başkanı Perihan Erşan,"Derneğimiz devletin birliğine, demokratik ve laik Cumhuriyet’e, insan hak ve özgürlüklerine sahip çıkılması gerekliliğine ve bu konuda en ufak bir taviz verilmemesi ve zaaf gösterilmemesi milli düşüncesine inanan bir dernektir. Türkiye’nin en köklü sivil toplum örgütlerinden olan Türkiye Yardım Sevenler Derneği Bilecik Şubesi kentimizin efsane isimlerinden, aydın kadının en güzel temsilcisi nice güzide isimler yetiştirmiş öğretmenimiz Semiha Göncü tarafından kurularak o günden bugüne dernek üyesi çok kıymetli hayırsever isimleri tarafından Bilecik halkına hizmet sunmaya devam etmiştir. Öğrenci bursları, ihtiyaç sahiplerine eşya, gıda ve nakit yardımı olmak üzere halen faaliyetini sürdüren şube yönetimi olarak biz de kuruluşundan bugüne dek emeği geçerek ahirete intikal etmiş başkan ve kurucu üyelerimizi yad etmek için böyle bir program tertip etmeyi istedik. Başta kurucu başkanımız Semiha Göncü olmak üzere burada ismini zikrettiğim ve derneğimize emeği geçmiş tüm başkan ve üyelerimizi minnetle anıyor, Allah’tan gani gani rahmet diliyoruz. Faaliyetlerimizi her geçen gün daha da arttırarak Türk insanının en güzel hasletlerinden olan dayanışma ve yardımlaşama ruhunu ilimizde diri tutmak en büyük hedefimizdir. Bu programın düzenlenmesinde emeği geçen ve destekleriyle derneğimizin gücüne güç katan tüm üyelerimize de şükranlarımı sunuyorum" dedi.