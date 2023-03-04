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- 37. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 3 adım atlama finalinde Tuğba Danışmaz, 14.31 m'lik derecesiyle altın madalya kazandı.
37. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 3 adım atlama finalinde Tuğba Danışmaz, 14.31 m'lik derecesiyle altın madalya kazandı.
37. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 3 adım atlama finalinde Tuğba Danışmaz, 14.31 m'lik derecesiyle altın madalya kazandı.
37. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda kadınlar 3 adım atlama finalinde Tuğba Danışmaz, 14.31 m’lik derecesiyle altın madalya kazandı.