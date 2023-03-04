37. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 3 adım atlama finalinde Tuğba Danışmaz, 14.31 m'lik derecesiyle altın madalya kazandı.

37. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 3 adım atlama finalinde Tuğba Danışmaz, 14.31 m'lik derecesiyle altın madalya kazandı.

37. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 3 adım atlama finalinde Tuğba Danışmaz, 14.31 m'lik derecesiyle altın madalya kazandı.
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

37. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda kadınlar 3 adım atlama finalinde Tuğba Danışmaz, 14.31 m’lik derecesiyle altın madalya kazandı.