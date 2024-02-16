37 kişinin yakalandığı fuhuş operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde masaj salonlarına yönelik düzenlenen fuhuş operasyonunda 25’i kadın olmak üzere 37 kişi yakalanırken, dev operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından "Fuhuşa Yer Temini ve Aracılık Etme” suçu ile ilgili yürütülmekte olan soruşturma çerçevesinde geniş çaplı operasyon düzenlendi.

25’i kadın 37 kişi yakalandı

Çorlu ilçesinde bulunan masaj salonlarında masöz olarak çalışmakta olan kadınlara para karşılığında fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine başlatılan çalışmalarda 7 masaj salonunda fuhuş yaptırıldığı tespit edildi. Fuhşa yer temini ve aracılık yaptığı tespit edilen 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, fuhuş yaptığı değerlendirilen 25 kadın gerekli işlemler için Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

Şüphelilerle ilgili işlemler başlatılırken dev operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. Operasyonda hedef adreslere eş zamanlı giren ekipler, adreslerde didik didik arama yaptı. Yapılan aramalarda fuhuş amaçlı kullanılan 20 adet cep telefonu, çok miktarda cinsel amaçlı kullanılan materyal ve 1 adet havalı tabanca ele geçirildi.