37'nci kan bağışına altın madalya

Türk Kızılayı örnek davranışa kayıtsız kalmadı. İstanbul Vali Yardımcısı, Dr. M.H Nail Anlar’a, Türk Kızılayı’na 37 kez Kan bağışında bulunması sebebiyle altın madalya takdim edildi.

Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz tarafından imzalı altın madalya beratı, Çapa Kan Bağış Merkezi müdürü Dr. Hafize Temurok Kütükçüoğlugil tarafından, Vali yardımcısı Nail Anlar’a teslim edildi. 37 kez kan bağışında bulunarak, Türk Kızılay’ın seçkin kan bağışçıları arasına giren ve örnek davranışı sebebiyle de altın madalya ile onurlandırılan Nail Anlar’a, Kızılay yetkilileri tüm ihtiyaç

sahipleri adına bu ödülü verdiklerini ve minnettar olduklarını ifade etti.

“Kan bağışlamak hayat kurtarmaktır”

Altın madalya takdim edilen İstanbul Vali Yardımcısı Dr. M.H Nail Anlar, kan bağışlamanın hayat kurtarmak ile eş değerde olduğunu vurgulayarak, “Her zaman belirttiğim gibi pek çoğumuz, ancak

kendimizin veya yakınlarımızın sağlık sorunları olduğunda kan bağışının önemini idrak edebiliyoruz. Bu konunun önemini her daim hatırlamamız ve idrak etmemiz lazım” dedi.

“ Toplum olarak daha duyarlı olmalıyız”

İstanbul Vali Yardımcısı Dr. M.H.Nail Anlar, kan bağışı konusunda daha duyarlı olunması çağrısında bulunarak, ’’Kızılay, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu miktardaki kan stoklarını tamamlayabilmek için canla başla çalışıyor. Bizim de toplum olarak bu noktada üzerimize düşeni yapmamız, daha duyarlı olmamız gerekiyor. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızı kan bağışı yapmaya davet ediyorum, kan bağışı yaparak, üç kişinin hayata tutunmasına yardımcı olun” ifadelerini kullandı.