388 gece bekçisi yemin etti

Bursa’da eğitimlerini tamamlayan 388 çarşı ve mahalle bekçisi yemin ederek görevlerine başladı.

Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 388 bekçi için yemin töreni düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çarşı ve mahallelerde görev alacak bekçilerin yemin törenine Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Bursa İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen ve aileler katıldı.

Bekçilerin kamu düzeninin sağlanmasında etkin rol oynadığını söyleyen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, "Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezi’nden mezun olan 388 çarşı ve mahalle bekçimizin mezuniyet töreninde bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Öğrencilerimizin mezuniyetlerinin kendilerine, ailelerine, teşkilatımıza hayırlı ve uğurlu olsun. Çarşı ve mahalle bekçiliği kanunda da belirtildiği üzere kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak üzere görev yapan silahlı bir kolluktur. Yetkiniz ve sorumluluğunuz önleyici ve koruyucu görevlerden durdurma ve kimlik sormaya. Maddi görev ve yetkilerden gerektiğinde zor ve silah kullanmaya yetkisine kadar uzanmaktadır. Her mahallede, her sokakta ve her köşe başında aziz milletimizin güvenini ve huzurunu korumaktır. Kamu düzeninin sağlanmasında etkin rol oynamaktır. Teşkilatımızın her bir mensubu gibi ay yıldızlı şanlı bayrağımızın gölgesinde hilalin ışığında şanla şerefle görev yapmaktır" şeklinde konuştu.

Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ise, "Her biriniz üstün gayret göstererek hem fiziki hem de zihinsel anlamda zorlu bir eğitim süreçlerini başarıyla tamamlayarak mezun olmaya hak kazandınız. Bugün ömür boyu büyük bir şerefle yerine getireceğimiz vazifenin ilk adımı atıyorsunuz. Milletimizin huzuru ve emniyeti için gözünü budaktan esirgemeyeceğiniz bu kutlu görevde başarılar diliyorum. Devletimizin güvenlik alanında gerçekleştirdiği değişim en önemli halkalarından biri de çarşı ve mahalle bekçilerinin yeniden ihya edilmesidir. Bu sayede sokaklarımızın her türlü suç ve suç unsurlarından arındırılması temel hak ve özgürlüklerin korunması ve hukukun üstünlüğünün hakim kılınması temel amacımızı oluşturmaktadır. Özellikle gece saatlerinde şehrin her köşesinde adaletin, huzurun ve güvenliğin vazgeçilmez birer unsuru olmuşlardır" dedi.

Bekçiliğin sadece meslek olmadığını huzuru korumak ve birlikteliği pekiştirmek olduğunu belirten Polis Akademisi Başkanı Murat Balcı, "Aziz milletimizin güvenliği gece gündüz demeden hizmet edecek olan siz çarşı ve mahalle bekçilerimiz bu kutsal göreve adım atarken, Anadolu’nun binlerce yıllık birikimini, geleneklerini yüreğinizde taşıyorsunuz. Çarşı ve mahalle bekçiliği sadece bir meslek değildir. Milletimizin huzurunu korumak, birliğimizi pekiştirmek ve güvenliğimizi sağlama yolunda atılan güçlü bir adımdır. Anadolu tarih boyunca kardeşliği, dayanışmayı ve adaleti temsil etmiştir. Sizler bu toprakların evlatları olarak huzuru ve güveni temsil eden birer sembol olacaksınız. Mahallelerimizde yalnızca güvenliğinin değil, aynı zamanda sıcak bir tebessümün dost bir selamın geceyi aydınlatan bir ışığın simgesi olacaksınız" ifadelerini kullandı.