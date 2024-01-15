39 Basamak'a tam not

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, ’39 Basamak’ adlı yeni oyununun prömiyerinde, tiyatro severler ve tiyatro eleştirmenlerinden tam not oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yoğun bir prova döneminin ardından ’39 Basamak’ adlı yeni oyununun prömiyerini Tayyare Kültür Merkezi’nde yaptı. Bursalı sanatseverlerin ve sanat dünyasının ünlü isimlerinin de ilgiyle izlediği oyun, izleyicilere keyifli bir akşam yaşattı. John Bucan ve Patrick Barlow’ın yazdığı, çevirisini Mehmet Ergen’in yaptığı oyunu, Mehmet Ali Açıl yönetti. Yönetmen Yardımcılığını Tuba Bayram’ın yaptığı oyunda rol alan Aykan Yılmaz, Yüksel Hakverdi, Serdar Soyer ve Faruk Oğur, sahne performanslarıyla izleyiciyi büyüledi.

39 Basamak

1935 Ağustos’u, Richard Hannay, can sıkıntısını dağıtmak üzere bir tiyatro oyununa gitmeye karar verir. Hannay, o gece tiyatroda gizemli güzel Annabella’yla tanışır ve kendini Londra’dan İskoçya’ya uzanan çok komik, heyecanlı, hareketli, çılgın bir casusluk serüveninin ortasında bulur. Bu serüvende ise onlara pek çok rolle karşımıza çıkan soytarılar eşlik eder.

Geleneksel komedi anlayışının vazgeçilmez ögeleri; dinamik ve durmak bilmez bir aksiyon, olmayacak ama harikulade teatral rastlantılar, yaptıkları ile yapmak istedikleri birbirine uymayan karakterler, bin bir kalıba giren oyuncular, bu uyarlamada ustalıkla bir araya getirildi.

Seyretmeyen kalmasın

Oyunu izlemek için İstanbul’dan gelen tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Betül Arım, hem oyuna hem de oyuncuların performansına övgüler yağdırdı. Oyunu çok beğendiğini dile getiren Arım, “Oyunu çok beğendim. Diyorum ki seyretmeyen kalmasın. Biz İstanbul’dan geldik bu oyunu seyretmeye. Sadece oyunu seyredip, gidiyoruz. Gerçekten herkesi davet ediyorum. Hem çok eğlenecekler, hem çok gülecekler. Hem de çok heyecanlanacaklar. Yalnız kalbi olan biraz dikkatli gelsin diyorum” dedi.

İstanbul Yeni Tiyatro Dergisi Jürisi Mustafa İriz de Bursa Şehir Tiyatrosu’nu yakından takip ettiklerini söyledi. İriz, “Buradaki tiyatro hareketlerini, oluşumlarını, ekip çalışmalarını, rejisörlerini, arayışlarını çok yakından izliyoruz. Mehmet Ali Açıl bu konuda son birkaç yıldır hem önemli bir ismin hem iyi bir dost hem öte yandan sanata katkısı yönünde de özel işler yapıyor. Örneğin ‘masanın altında’, ‘topor’ gibi önemli bir yazarın sahneye taşınmasında Bursa gibi riskli bir noktada başarısını görmüştük ve çok takdir etmiştik. Aynı şekilde yine aynı heyecanı o başarılmış iyi bir işin üstüne acaba bu kez neler yapıldı diye hemen koşarak geldik. Bu sefer 39 Basamak’ın o coşkulu polisiye, bir o kadar da herkesi galeyana getirebilecek içerikteki heyecanlı renkli dünyasına bizi çok büyük bir başarıyla dahil ettiğini gördük. Hem çok güldük, çok eğlendik, çok düşündük. Hikayedeki ve rejideki matematiği fark ederken izleyici olarak da gururlandık gerçekten. Bu anlamda tebriklerimi sunuyorum” diye konuştu.

Tiyatro eleştirmeni Özgür Kısır da, “Çok keyifli bir oyundu. Öncelikle reji çok güzel yapılmış. Mehmet Ali Bey’i gerçekten tebrik ederim. Tüm oyuncu arkadaşlar için de aynı şekilde. Rol geçişleri, karakter geçişleri harikaydı. Danslar, koreografi olsun. Minimalist ama bir o derecede de eğlenceli güzel bir komedi izledik. Bursa Şehir Tiyatroları’nın tüm çalışanlarına ve özellikle de bu oyunda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Beğenerek izledik” dedi.

Tiyatro eleştirmeni Zeynep Bayraktutan da oyunu çok beğendiğini belirterek, “Gerçekten çok eğlendik, çok başarılı buldum oyuncuları. Reji de öyleydi. Dekor çok güzel hazırlanmıştı. Oyunu çok güzel özetlediler, projeksiyonla beraber. O yüzden çok tebrik ediyorum. Harika” diye konuştu.