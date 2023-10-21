39 suç kaydı bulunan şahısta yok yok

Bursa’da gece asayişinde suçlulara göz açtırılmıyor. Yapılan operasyonlarla kişiler bir bir yakalanıyor. Gece Kartalları olarak bilinen bekçiler, 39 suç kaydı bulunan bir zanlıyı kıskıvrak yakaladı.

Bursa’da Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Merinos Polis Merkez Amirliği’ne bağlı Gece Kartalları, hakkında 39 suç kaydı bulunan A.A.’yı yakaladı. Yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde çıkarken şahıs adli makamlara teslim edildi.

Üzerinde yok yok

Osmangazi ilçe sınırları içerisinde gerçekleştirilen operasyonda şüpheli görülen A.A. üzerinde arama yapıldı. Bekçilerin yaptığı bu aramada kişi üzerinde 3 ayrı paket halinde 58.5 gram metamfetamin, 8.7 gram esrar, 1 adet silah, 1 adet kama bulundu. Üstelik kişinin resmi belgede sahtecilik yaptığı da kontrollerde tespit edildi.

Yakalanan şahıs, Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Merinos Polis Merkez Amirliği’nde yapılan işlemlerin ardından resmi makamlara teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.