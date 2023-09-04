3.Ulusal Havran Kocaseyit Fotoğraf Maratonu 09-10 Eylül 2023 tarihlerinde yapılacak

Balıkesir’in Havran ilçesinde 09-10 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 3.Ulusal Havran Kocaseyit Fotoğraf Maratonu yüzlerce fotoğrafseveri bir araya getirecek.

Sanata ve sanatçıya verdiği değer ile tanınan Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, geleneksel hale getirilen ve bu yıl 09-10 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 3.Ulusal Havran Kocaseyit Fotoğraf Maratonu için geri sayımın başladığını belirtti.

Fotomaraton sayesinde Havran’ın farklı şehirlerden çok sayıda fotoğrafçı tarafından ziyaret edildiğini söyleyen Ersoy, “Sakin Şehir olmak için gerekli kriterlerimizi neredeyse tamamladık. Başvurumuzu yakın zamanda yapacağız. Sakin Şehir ünvanını aldıktan sonra gerçekleştirmiş olduğumuz bu tür etkinlikler çok daha fazla anlam kazanacak. Sanatın bir dalı olan fotoğrafında buna bir katkı sağlayacağına inanıyor ve fotoğraf maratonunu ziyaretçilerimize her yıl festival havasında yaşatmak için gayret gösteriyoruz. Bu yıl da fotoğrafseverleri Havran’ımıza bekliyoruz” dedi.

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek olan Havran Kocaseyit Fotoğraf Maratonu, Havran’ın 8 Eylül Düşman İşgalinden Kurtuluşu etkinlikleri çerçevesinde 2 gün sürecek. Fotomaraton’un seçici kurulunda Balıkesir’den BASAF Başkanı Osman Sipahi, Aydın’dan EFIAP-d3 unvanına sahip Cihan Karaca, Bursa’dan Faik Kaplan, Bursa’dan Abit Küllebi ve Havran Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmaz yer alıyor.

Fotomaratonun birinci günü olan 09 Eylül Cumartesi günü saat 14:30’da Atatürk ve Seyit Onbaşı Müzesi’nde (Terzizade Konağı) fotoğraf sergilerinin açılışı ve kokteyli gerçekleştirilecek. Fotomaratonun ikinci gününde, yarışma katılımcıları ve misafirler için Havran’ın yöresel keşkek, pilav, nohut ikramı yapılacak.

Havran Belediyesi tarafından Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile yapılacak olan yarışmanın konusu bu yıl Havran Kültür Envanteri olarak belirlendi. Havran ilçe sınırları içerisinde yer alan taşınmaz kültür varlıklarının bilinirliğine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmada en güzel fotoğraflar ile tanıtıma katkı sunulması sağlanacak.

Havran’ın kültür tarihi açısından önem taşıyan kültür envanteri çerçevesinde yer alan tescilli sivil mimarlık örneği yapılar, camiler, anıtsal yapılar, mezarlar, ağaçlar ve diğer taşınmazlar yarışma konusu içerisinde yer alıyor. Yarışma kayıt masasına başvurusunu yapan her yarışmacıya, Havran Belediyesi tarafından hazırlanan Havran Kültür Envanteri çerçevesinde yer alan taşınmazları gösteren bir harita verilecek. Aynı zamanda yürüme mesafesinde bulunmayan tescilli kültür varlıklarına ulaşım belediye araçlarıyla sağlanacak ve araçların kalkış saat ve yerleri yine harita ile birlikte kayıt başvuru esnasında yarışmacılara elden verilecek.

2023 - 076 TFSF ONAY numarası ile yapılan maratonun birincisi 15 bin TL, ikincisi 10 bin TL ve üçüncüsü de 8 bin TL ile ödüllendirilecek. 3 adet mansiyona 2 bin 500’er TL ve sergilemeye değer görülen 30 esere de biner TL para ödülü verilecek. 09 Eylül 2023 Cumartesi günü saat 09:00’da başlayacak olan fotomaratonda sisteme son fotoğraf yükleme ise 11 Eylül Pazartesi günü saat 10:00’a kadar olacak. Jüri toplanma tarihi son fotoğraf yükleme saatinden 4 saat sonra 14:00’te gerçekleştirilecek. Sonuç bildirimi ise yine aynı gün yapılacak.

Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacak ve alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecek. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecek. Sisteme yüklenecek olan fotoğrafların 09-10 Eylül 2023 tarihlerinde Havran’da çekilmiş olması gerekiyor.

Fotomaraton şartnamesi www.tfsfonayliyarismalar.org ve www.havran.com.tr ‘den görülebilir.