3x3 sokak basketbol turnuvasına yoğun ilgi

Sporseverlerin ilgiyle takip ettiği 3x3 basketbol turnuvası Ümraniye’de düzenlendi. Büyük ilgi ve heyecanla izlenen turnuvada takımlar çeşitli kategorilerde mücadele etti.

Bu yıl 4. kez düzenlenen 3x3 sokak basketbol turnuvası etkinliği, Ümraniye Santral Meydanı’nda düzenlendi. Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyon sporseverler tarafından ilgi ve heyecanla izlendi. Bu sene gerçekleştirilen turnuvaya 98 takım ve 392 sporcunun katılacağı ve 98 müsabaka oynanacağı öğrenildi. Turnuvada ’Büyük Erkekler’, ’Genç Erkekler’, ’Büyük Kadınlar’, ’Genç Kızlar’ kategorilerinde takımlar birbirleri ile mücadele etti.

Konuyla ilgili düşüncelerini dile getiren ’Genç Kızlar’ takımından Sezin Uluşar, "Çok mutluyuz. Bu bizim için çok büyük bir nimet. Bu tarz organizasyonlar düzenlendiği için çok şanslıyız. Belediye başkanımıza da çok teşekkür ediyorum" dedi.

Düzenlenen turnuvayla Ümraniye Belediyesi olarak spora büyük önem verdiklerini belirten Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Tuncer, "Ümraniye Belediyesi olarak spora verdiğimiz önemi yapmış olduğumuz bu turnuvayla da görmüş bulunmaktayız. İsmet Yıldırım başkanımızın himayelerinde yapmış olduğumuz geleneksel 3x3 basketbol turnuvasının bu yıl 4. kez yapıyoruz. 98 takımın katıldığı bir turnuva. Tabi Ümraniyespor olarak halkımıza yapmış olduğumuz sportif faaliyetlerin yanında Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü olarak yaklaşık 23 branşta 1000 tane sporcumuz var. Dolayısıyla spora katkıya devam edeceğiz inşallah" şeklinde konuştu.