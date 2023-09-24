4 aracın karıştığı kaza kamerada

Bursa'da hızla gelen hafif ticari araç, fren yapmasına rağmen duramayınca önündeki otomobile çarptı. Savrulan otomobil de önündeki iki araca çarparken, kaza kameraya anbean yansıdı.

4 aracın karıştığı kaza kamerada
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Bursa’da hızla gelen hafif ticari araç, fren yapmasına rağmen duramayınca önündeki otomobile çarptı. Savrulan otomobil de önündeki iki araca çarparken, kaza kameraya anbean yansıdı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Hafif ticari aracın sürücüsü, cadde üzerinde hızla seyir halindeyken önünde yavaşlayan trafiği geç fark etti. Frene basan sürücü kayan aracın kontrolünü kaybedince araç, otomobile çarptı. Savrulan otomobil de önündeki 2 araca vurarak durabildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, kazada yaralanan olmadı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı