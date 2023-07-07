4. Aromaterapi Festivali Balıkesir'de başladı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM) tarafından düzenlenen 4. Aromaterapi Şenliği, Burhaniye ilçesinde başladı.

Festival çerçevesinde, renkli figürlerin gösteri sunduğu bir kortej yürüyüşü düzenlendi. Şenlik süresince 111 farklı etkinlik gerçekleştirilecek, aromatik bitkilerden ve el sanatlarından oluşan stantlar kurulacak. Festival, 9 Temmuz tarihinde sona erecek.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, festivalin düzenlenmesinin sağlık turizmi açısından tıbbi aromatik bitkilerin önemini vurguladı. Balıkesir’in aromatik bitkiler açısından zengin olduğunu belirten Vali Şıldak, festivalin başarılı olması temennisinde bulundu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da festival çerçevesinde 111 ayrı etkinlik düzenleneceğini ve festivalin kentin tanıtımına katkı sağlayacağını ifade etti. Yılmaz, Balıkesir’in doğal güzellikleri ve zengin bitki örtüsü ile dikkat çektiğini ve şehre turistlerin 12 ay boyunca gelmesini hedeflediklerini söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından festivalin açılış kurdelesi kesildi. Şenlik alanında 50’den fazla aromatik bitki ve el sanatlarından oluşan stantlar bulunacak ve birçok etkinlik ile konser düzenlenecek. Şenlik, 9 Temmuz’da sona erecek.