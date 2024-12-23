4 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri 4 ayrı suçtan aranan şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri 4 ayrı suçtan aranan şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 4 ayrı hırsızlık suçlarından aranan Cihan Vural(27) kıskıvrak yakaladılar. Yakalanan şahıs gözaltına alındı. Şüpheli sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs mahkemece 4 ayrı hırsızlık olayından tutuklanarak cezaevine gönderildi.