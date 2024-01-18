4 bin 200 Esenyurtlu hem meslek hem iş sahibi oldu

Esenyurt Mesleki Eğitim ve İstihdam Merkezi’nde 39 farklı alanda verilen eğitimlere katılan 4 bin 200 kursiyer, meslek eğitimi alarak ESBİM aracılığıyla uygun kadrolarda istihdam edildi.

Esenyurtular Esenyurt Mesleki Eğitim ve İstihdam Merkezi’nde aldıkları eğitimle hem meslek öğrendi hem de iş sahibi oldu. Merkezde, 39 farklı alanda verilen eğitimlere katılan 4 bin 200 kursiyer, meslek eğitimi alarak ESBİM aracılığıyla uygun kadrolarda istihdam edildi.

İlçede sanayinin aradığı nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla hayata geçirilen Esenyurt Mesleki Eğitim ve İstihdam Merkezi (EMEĞİM) ile 4 bin 200 vatandaş meslek sahibi oldu. Merkezde, sıhhi tesisat armatür montajcısı ve onarımcısı, marangozluk, gazaltı kaynağı, overlok ve düz dikiş makineciliği, saç bakımı ve yapımı, arı sütü üretimi ve ana arı yetiştiriciliği, gelinlik dikimi, saç-sakal kesimi, arıcılık, cilt bakımı, aşçı yardımcılığı, mantar yetiştiriciliği gibi 39 farklı alanda eğitim veriliyor. Eğitimler sonunda, MEB onaylı sertifika almaya hak kazanan kursiyerler, Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM) aracılığıyla ilçedeki işletmelerin uygun kadrolarında istihdam ediliyor. Geleceğe umut olan merkezde eğitim alan kursiyerler, sertifikaları ile kendi işletmelerini de açabiliyor.

“Sanayinin ihtiyacı olan kadroları hazırlıyoruz”

EMEĞİM’i ziyaret ederek kurslara katılan Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, vatandaşları meslek sahibi yapmak amacıyla bu merkezi hayata geçirdiklerini söyledi. Bozkurt şöyle devam etti: “Sanayinin ve Esenyurt’un ihtiyacı olan kadroları hazırlamak için buradayız. 39 branşta sertifikalı eğitimler veriyoruz. Bugüne kadar 4 bin 200 kişi bu eğitimlerden geçti; bazıları kendi iş yerlerini açtı, esnaf oldu, kuaför oldu, yardımcı aşçı oldu Artık danışmada çalışacak arkadaşlarımızı da kendimiz yetiştiriyoruz. Bizim isteğimiz, vatandaşlarımızın hayata güçlü başlaması, bir mesleğinin olması ve kendi ayaklarının üzerinde durabilmesi”.