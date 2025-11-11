4 bin 500 fidan yanan ormanlık alanda toprakla buluştu

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde Sakarya’da, yoğun katılımla gerçekleştirilen programda 4 bin 500 adet sahil çamı, selvi, karayemiş ve defne fidanı, yanan ormanlık alandaki toprakla buluştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen "Yeşil Vatan Seferberliği" çerçevesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde Sakarya’da geniş katılımlı bir fidan dikim etkinliği düzenlendi. Söğütlü ilçesi Soğucak Mahallesi’nde gerçekleştirilen törende, yangının çıktığı toplam 3 hektarlık ormanlık alanda 4 bin 500 adet sahil çamı, selvi, karayemiş ve defne fidanı yaklaşık üç bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen programda toprakla buluşturuldu.

"Orman yangınında zarar gören 3 hektarlık alanda, 4 bin 500 fidanı toprakla buluşturuyoruz"

Etkinlikte konuşan Sakarya Orman Bölge Müdürü Metin Topçu, "Bu yılın teması olan ‘Yeşil vatan’ mottosuyla ülkemizin dört bir yanın da milyonlarca fidanın toprakla buluştuğu bir doğa hareketine Sakarya olarak bizde güçlü bir şekilde katkı sunuyoruz. Sakarya’da bugün 16 farklı lokasyonda toplam 14 bin 800 fidan toprakla uluşacak. Bu çerçevede Söğütlü ilçesi Soğucak Mahallesi’nde 24 Haziran’da meydana gelen orman yangınında zarar gören 3 hektarlık alanda, 4 bin 500 fidanı toprakla buluşturuyoruz. Bu fidanlarımız arasında defne, karayemiş, selvi ağaçları yer alıyor. Her biri doğamızın zenginliği ve Sakarya’nın bereketinin simgeleridir. Ormanlarımız, bizim yaşam kaynağımızdır. Suyumuzu, havamızı, toprağımızı korur, geleceğe nefes olur" dedi.

"Orman içinin çok kullanılabilir hale gelmiş olması orman yangınlarını arttıran en büyük sebep"

Yaz ayında çıkan orman yangınlarına değinen Sakarya Valisi Rahmi Doğan, "Fidanların, ağacın ve ormanların faydası ve sevgisi elbette çok önemli ama ben orman yangınlarından bahsedeceğim. Bu sezon ilk yangın burada çıktı yaz boyunca neredeyse kulağım telefonda bölge müdür aradığında ürperiyordum. Orman yangınlarıyla meslek hayatım boyunca mücadele ettim. O ormanın çığlığını duymak, ormanın içerisinde bulunan canlıların telaşına şahit olmak bunlar gerçekten ürpertici durum. Bu yıl çok acı bir durumda yaşadık Eskişehir’de bu mücadeleye katılan yiğitler orada şehit oldular. Bu çok acı bir durum biz bunu bir türlü vatandaşlarımıza anlatamıyoruz. Ormanın içini yaşam haline dönüştürmüşüz. Burada durup bakmak lazım. Orman köylülerimiz var bunlar ormanı nasıl koruyacaklarını, nasıl davranmaları gerektiğini, ormanı kullanmayı biliyor ama dışarıdan gelenler ormanı nasıl kullanacaklarını bilmedikleri için orman yangınlarına sebep oluyorlar. Orman ve orman yangınlarıyla mücadele sadece orman teşkilatının işi değildir. Orman teşkilatı o süreçte çok ciddi bir telaş sar ediyor. Yakmak çok kolay bir kibritle yakıyorsunuz ama söndürmek binlerce insan günlerce, milyonlarca para harcayarak, yüzlerce uçak ve helikopteri havada dolandırarak risk alarak onu söndürmeye çalışıyoruz. Ormanlar hepimizin korumak zorundayız. Bunu birlikte yapmazsak, ikaz etmezsek, otokontrolü kurmazsak bizim bunları koruma şansımız yok. Son 5 yılda orman yangınları baya arttı ve benim şahsi düşüncem orman içinin çok kullanılabilir hale gelmiş olması orman yangınlarını arttıran en büyük sebep. Elbette biz bu toprakları boş bırakmayacağız, buraları tekrar canlandıracağız, bu topraklar verimli topraklar. Bir taraftan dikerken mevcut olanları da korumak için elimizden geleni yapmak durumundayız" diye konuştu.