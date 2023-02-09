4 bin depremzede Alanya'da otellere yerleştirildi

Alanya Belediyesi Tosmur Ek Hizmet Binası’nın Afet Koordinasyon Merkezine dönüştürülmesinin ardından ilçeye gelen depremzedelerin belirlenen otellere yerleştirilmesi devam ediyor.

Yüzlerce depremzedenin otellere yerleştirilmesi için koordinasyon merkezinde hummalı bir çalışma yapılırken, merkezin hemen yan tarafında ise aşevi çadırları kuruldu. Depremzedeler işlemleri yapılırken hem yemeklerini yiyor, hem de bekleme salonunda çaylarını içerek işlemlerin bitmesini bekliyor.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, "Bu yüzyılın afeti olarak adlandırılıyor. Ne yazık ki biz bunu yaşıyoruz. Çok ciddi bir alanda ciddi bir problem var. Yıkılan evler, barınma gibi sorunlar var. Bu süreçte biz Alanya olarak Antalya hatta tüm Türkiye olarak hemen organize olduk.

Tüm Türkiye’de evsiz kalan depremzedelerimize yer açılmış durumda. Samsun’a; Bodrum, Fethiye, Antalya’ya gidenler var. Alanya özelinde biz Dışişleri Bakanımızla Antalya genelinde toplantı yaptık. Tüm bölgede yaklaşık 50 bin oda toparlandı. Alanya bölgesinde de çok ciddi sayıda katkıda bulunduk. Ve 2 gün öncesinden itibaren tek tük gelen ama son iki gündür yoğun gelen talepleri karşılıyoruz. Şu anda Alanya bölgemizde 4 binin üzerinde konaklayan vatandaşımız var. Şu ana kadar toplanmış oda sayısından ziyade tüm Türkiye’de konaklama sektörünün yapmış olduğu bu refleks son derece önemliydi" ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesine yakın olması nedeniyle insanların daha çok Alanya’yı tercih ettiğini ifade eden Sili, "İlçede AFAD koordinasyonunu kaymakam başkanlığına kurduk. Alanya Belediyesi ve sivil toplum örgütlerimiz bu konuya el atmış vaziyetteyiz. Buraya gelen vatandaşlarımız otellere yönlendiriliyor, ihtiyaçları varsa onları veriyoruz. Yiyecek, giyecekti, yani bir şekilde hepimiz el birliğiyle bu işi halletmeye çalışıyoruz. Ümit ediyoruz ki böyle felaketi biz ve hiçbir ülke yaşamasın" şeklinde konuştu.