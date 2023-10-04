4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde polis ekiplerinden anlamlı ziyaret

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı’na anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Programda ayrıca Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması hakkında bilgi verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından uygulanan Dönüşüm Seninle Başlar projesi kapsamında; 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı’na anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi. Ekipler ziyaretçilere İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması hakkında bilgi verdi. Ayrıca vatandaşlara emniyet teşkilatının hayvan hakları ihlallerine karşı aldığı önlemler hakkında da bilgilendirmede bulunuldu. Ekipler daha sonra çocuklarla birlikte hayvanları sevdi.

“Çocuklarımızı hayvanlar ile buluşturmayı amaçlıyoruz”

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’nde görevli komiser Cihan Ateş, “İl Emniyet Müdürümüz Zafer Aktaş’ın emir ve talimatlarıyla buradayız. İçişleri Bakanlığımızca çevre, doğa ve hayvanları korumak amacıyla ve bu amaca vatandaşlarımızı dahil etmek için ‘HAYDİ’ uygulaması çıkarılmıştı. ‘HAYDİ’ uygulamamızda hayvanlara karşı işlenen suçlarda vatandaşlarımız ‘HAYDİ’ uygulamasını indirerek oraya vatandaşlık numarası ve doğum tarihini doldurarak hayvanlara karşı işlenen suçları fotoğraf çekerek, bize başvuru yapabilirler. Amacımız, vatandaşlara hayvanları korumadaki mücadelemize katkı sağlamaları içindir. Öncelikle çocuklarımızla bugün buraya geldik. Görüyoruz ki, küçük yaşta hayvan sevgisi başlar. Biz de bu sevgiyi oluşturabilmek için çocuklarımızı hayvanlar ile buluşturmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

“Bakamayacağınız hiçbir canlıya umut vermeyin”

Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı gönüllü yöneticisi Meral Olcay, “4 Ekim Dünya Hayvanlar Günü. Hayvanları ne kadar koruyabildiğimiz belli değil. Hayvan koruyanların sayısı arttıkça bugünü güzel hale getireceğiz. Amacımız, her hayvanın yuva bulması, bir geçiş istasyonu olmalı. Bütün hayvanlarımız yuva bulsun istiyoruz. Bu dünya sadece insanlara ait değil. Bir hayvanın 15 yıl yaşayacağını bilip bunun bir sorumluluk olduğunu, bir müddet sonra sokağa atılmasının büyük travmalar oluşturacağını biliyoruz. Bakamayacağınız hiçbir canlıya umut vermeyin. Sevgi dokunarak başlıyor. Bilmedikleri için korkuyorlar. Biz bu minicik yüreklere hayvan sevgisini dokunarak, onlardan zarar gelmeyeceğini, onlara nasıl yaklaşılması gerektiğini öğretmeye çalışıyoruz. Onun dışında köpek eğitmeni arkadaşlarımız var. Çocuklara dersler verecekler. Sokakta kedi ve köpek gördüklerinde nasıl davranmalarını anlatan bir etkinlik olacağını düşünüyorum. Bu ilgiden dolayı çok mutluyuz” dedi.