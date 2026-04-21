4 el silah sesi duyuldu, kadın kendini 6. kattan aşağı attı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir sitede yaşanan ve komşuların silah sesi duyduğunu iddia ettiği olayda korku dolu anlar yaşandı. Bir kadın kendini 6’ncı katın penceresinden aşağıya attı. Dairede 4 el silah sesi duyulduğu belirtildi. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt ilçesi Piri Reis Mahallesi’nde bulunan bir sitede yaşandı. İddiaya göre site içerisindeki bir dairede tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda silahla 4 el ateş edildiği komşular tarafından iddia edilirken, durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Seslerin duyulmasından kısa bir süre sonra ise 6’ncı katta bulunan dairenin penceresine yönelen kadın, kendini aşağı bıraktı. Metrelerce yüksekten yere çakılan kadın ağır şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından kadını hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleriyse konuyla ilgili geniş çaplı bir çalışma başlattı.