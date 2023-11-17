4. Esenler Film Festivali kısa film yapım desteği jürileri açıklandı

Esenler Belediyesi tarafından 15-19 Aralık tarihleri arasında 4’ncü kez düzenlenecek ‘Esenler Film Festivali’nin Kısa Film Yapım Desteği jüri üyeleri belli oldu. Jüri koltuğunda bu yıl yapımcı Halil Kardaş, yapımcı Zeynep Koray ve yönetmen Can Ulkay oturacak.

Esenler Belediyesi tarafından 15- 19 Aralık tarihleri arasında ‘umut’ temasıyla 4’üncüsü gerçekleştirilecek olan “Esenler Film Festivali” ne sayılı günler kaldı. Bu yıl 2’nci kez Kısa Film Yapım Desteği çerçevesinde kısa film üretimlerini destekleyecek olan 4. Esenler Film Festivali, dereceye giren yapımları ödüllendirecek. Sektör profesyonelleri ile geleceğin yapımcı ve yönetmenlerini buluşturacak Esenler Kısa Film Yapım Desteğinin jüri koltuğunda ise dünyanın en prestijli sinema ödüllerinden olan Oscar’da “yabancı dilde en iyi film” dalında Türkiye’yi temsil eden Ayla filminin yönetmeni Can Ulkay, ‘Anons’ filmi ile Venedik Film Festivali’nde Orizzonti Jüri Özel ödülünün sahibi olan yapımcı Halil Kardaş ve ‘Soğuk Bir Sene’ ile ‘Yağmursuz Bulutlar’ gibi filmlerin Türkiye ortak yapımcısı Zeynep Koray oturacak.

Yeni üretimler desteklenecek

Senaryo aşamasındaki projelerin üretimine yardımcı olmayı ve bu projelere destekle kısa film türüne katkı sağlamayı amaçlayan “Esenler Kısa Film Yapım Desteği”nde toplam ödül ise bu yıl 180 bin lira olarak belirlendi. Finale kalan 10 proje arasından jüri tarafından seçilecek 3 projeye 60’ar bin lira destek verilecek. Pek çok ilke ev sahipliği yapacak festivalde ayrıca ilk 10’a kalan projelere ekipman, kurgu ve color desteği de verilecek.