4. Esenler Medya Akademisi başlıyor

Esenler Belediyesi, İletişim Platformu Derneği ve Kırklareli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ortaklığında düzenlenen Esenler Medya Akademisi’ne başvurular başladı. 2 Kasım’a kadar başvuruların yapılabileceği akademide gazetecilikten sinemaya, kurgu-montajdan spikerliğe kadar pek çok dalda alanında uzman isimler eğitim verecek.

Esenler Belediyesi, İletişim Platformu Derneği ve Kırklareli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ortaklığında bu yıl 4’ncüsü düzenlenecek olan Esenler Medya Akademisi’ne başvurular başladı. İletişim fakültelerinde eğitim gören ve medya sektöründe kariyer yapmak isteyen gençleri buluşturacak akademide eğitimler 8 hafta sürecek. Gazetecilik, TV haberciliği, dijital medya, sinema, diksiyon, spikerlik ve sunuculuk gibi alanlarda yoğunlaştırılmış eğitimin verileceği akademide, alanında uzman isimler gençlere rehberlik edecek. Akademide Kurgu ve Montaj Atölyesi Abdülhamit Hacıhasanoğlu, Basın Fotoğrafçılığı İsa Terli, Haber Atölyesi Onur Günaydın, Diksiyon, Spikerlik ve Sunuculuk Gözde Özyürek, Haberde Grafik Tasarım Fatih Hacıoğlu, Medya ve Sosyal Medya Yönetimi Mustafa Özbek, Haber Kameramanlığı Fatih Özdemir ve Sinema Tarihi Dersleri Yusuf Ziya Gökçek tarafından verilecek. Akademiye başvurular belediyenin internet sitesi üzerinden gerçekleşecek. Akademi sonunda yapılacak sınavda başarılı olan öğrencilere “Sertifika Belgesi” verilecek. Öğrencilere staj imkânının verileceği ve uygulama gezilerinin yapılacağı akademiye başvurular için son gün ise 2 Kasım 2023.

Sektörü yakından tanıyacaklar

4. Esenler Medya Akademisi’nde sektörün önde gelen isimleri workshoplar ve seminerler düzenleyecek. 18-35 yaş aralığındaki gençlerin katılabileceği akademide, CNN Türk Haber Muhabiri ve Sunucu Fulya Öztürk, yazar, senarist ve gazeteci Erem Şentürk ve pek çok isim workshoplar düzenleyecek. Seminerlerin de gerçekleşeceği akademide Fuat Kozluklu “Televizyon Haberciliği”, Recep Yeter “Medya Yönetimi”, Gülcan Tezcan “Kültür Sanat Gazeteciliği”, Yılmaz Yıldız “Ekonomi Gazeteciliği”, Şeref Akbaba “Dergicilik”, Eyüp Karakuş “Spor Gazeteciliği”, Ahmet Akgül “Muhabirlik”, Ersin Çelik “Yeni Medya/İnternet Haberciliği” ve Ali Artmaz “Dış Habercilik” başlıkları ile gençlerle bilgi ve tecrübelerini paylaşacak. 4. Medya Akademisi’nde gençler, düzenlenecek medya ziyaretleriyle sektörü yakından tanıma fırsatı elde edecek.

Üniversite onaylı sertifika fırsatı

Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde yapılacak dersler, 11 Kasım’da başlayacak. Eğitim sürecinde başarılı olanlar çeşitli medya kuruluşlarında 4-8 hafta staj görecekler. Başvurusu kabul edilen adaylar 4-5 Kasım tarihleri arasında mülakata katılacaklar. Akademi sonunda eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere uygulamalı proje ödevi verilecek. Projelerini tamamlayanlara “Üniversite Onaylı Sertifika” verilecek.