4. Geleneksel Silivri Panayırı Başlıyor!

Panayır coşkusu 4. yılında Kısa Köprü Amfi Tiyatro’da Silivrilileri bekliyor.

9-10 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek etkinlikte, müzikten el sanatlarına her yaşa uygun birçok etkinlik yer alacak.

Müzik, lezzet, alışveriş ve eğlence bir arada

T.C. Silivri Belediyesi ve Evim Atölyem Sanatı ve Kadın Emeğini Geliştirme Derneği iş birliğiyle düzenlenen 4. Geleneksel Silivri Panayırı, bu yıl da dopdolu bir programla kapılarını açıyor. 9-10 Ağustos tarihlerinde 16.00-23.00 saatleri arasında Kısa Köprü Amfi Tiyatro’da kurulacak panayır alanında her yaştan ziyaretçiye hitap eden etkinlikler olacak.

Panayırda;

Müzik ve sahne gösterileri,

Lezzet durakları,

El sanatları ve alışveriş stantları,

Çocuk aktiviteleri,

Yarışmalar

DJ performans gibi etkinlikler yer alacak.

Katılım ücretsiz, davet tüm Silivri halkına

Silivri’nin sosyal yaşamına renk katmayı hedefleyen panayırda, el emeği ürünlerden lezzetli ikramlara, sahne şovlarından çocuklara özel aktivitelere kadar birçok seçenek sunulacak. Etkinlik, katılımcılara eğlenceli anılar biriktirme fırsatı sunarken, yerel üreticiler için de önemli bir buluşma noktası olacak.

Girişin ücretsiz olduğu etkinliğe tüm halk davetlidir.

Etkinlik Yeri: Kısa Köprü Amfi Tiyatro

Tarih: 9-10 Ağustos 2025

Saat: 16:00 – 23:00