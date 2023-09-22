4 gün boyunca sürecek Trabzon Günleri başladı

Küçükçekmece’de Trabzon Rüzgarı etkinliği düzenlendi. 3 gün sürecek olan programın ilk gününde vatandaşlara ekmek arası hamsi ve helva dağıtıldı.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından Sefaköy Fevzi Çakmak Meydanı’nda Trabzon Rüzgarı adı altında etkinlik düzenlendi. Memleket hasreti çeken, kente ilgi duyan ve şehri merak eden Küçükçekmeceliler, meydanda buluştu. Küçükçekmece Trabzonlular Derneği ile ortaklaşa gerçekleştirilen ve Trabzon’u bir nebze de olsun yaşatmak ve tanıtmak için düzenlenen organizasyonun ilk gününde misafirlere Karadeniz mutfağının olmazsa olmazları hamsi ve helva ikramında bulunuldu.

Etkinliğin ilk gününde konuşan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Bu Trabzon günleri Küçükçekmece’de kurulmuş olan Trabzonlular Derneği’yle belediyemizin birlikte düzenlediği Trabzon günleri festivali bugünkü teması ’Trabzon rüzgarı’ olarak geçiyor. Sivil toplum kuruluşlarının, hemşehri derneklerinin ülkemize, demokrasimize kültürleri yaşatmamız nesillerden nesillere nakledebilmemiz maksadıyla önemli bir katkısıdır. Küçükçekmece’de festivali geleneksel hale getirdik. Her yıl yapıyoruz bunu. Dört gün sürüyor. Bu dört gün içerisinde hem her türlü vatandaşımız hem de ağırlıklı olarak Trabzonlu hemşehrilerimiz bir araya geliyorlar. Burada sadece Küçükçekmece’de değil çevre ilçelerimizden de insanlar katılıyor. Burada yöresel ürünler, yöresel kıyafetler hepsi tanıtılıyor, satılıyor. Bunlarla ilgili insanlar bir araya gelip sohbetler ediyorlar. Belki bir yıl birbirini görmemiş kişiler birbirini görme imkanı sağlanıyor. Dolayısıyla dört gün de olsa bir eğlence, Karadeniz türküleri okunuyor. Dört gün bir hep beraber eğlenmiş oluyoruz. Bugün de bunu birinci günü. Açılışı yapacağız. Herkese Küçükçekmecemize, İstanbul’da yaşayan Trabzonlulara hayırlı olsun, hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.

Etkinlikte konuşan Ortahisar halk eğitim merkezi eğitmeni Zehra Yılmaz, ”Trabzon Ortahisar halkı eğitim merkezinde deri işleme alanında usta öğreticilik yapıyorum. Halk eğitime gelen öğrencilerimizin ürünlerini Türkiye’nin birçok ilindeki Trabzon günlerine götürüp festivallere katılarak satıyoruz. Satılan ürünün ücreti de öğrenciye teslim ediliyor. Hem öğrenci kursa gelip bir sanat, hem de cebine bir katkısı olmuş oluyor" diye konuştu.

Bir diğer eğitmen Merve Karaağaç, “Trabzon’dan buraya geldik. Davet edildik Küçükçekmece Trabzon Dernekleri tarafından. Mutluyuz, bu 3. yılımız. Bugün ilk günümüz. Pazara kadar buradayız. Öğrencilerimiz yaptığı ürünleri el sanatları ürünlerini burada tanıtıyoruz. En önemlisi de öğrencilerimiz yapıyor. Bizler satıp paralarla tekrar kadınlara geri veriyoruz. Yani kadın istihdamını artırıyoruz aslında. Ben el sanatları öğretmeniyim. Burada olmaktan mutluyuz” dedi.