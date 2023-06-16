4 gündür haber alınamayan genç apartta ölü bulundu

Sakarya’da kendisinden dört gündür haber alınamayan 32 yaşındaki genç, Serdivan ilçesinde bulunan bir apartta ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Arifiye ilçesinde bulunan bir fabrikada çalıştığı öğrenilen 32 yaşındaki Suat P.’den yaklaşık dört gündür haber alınamıyordu. Serdivan ilçesinde bulunan aparttan gelen koku üzerine durum yetkililere bildirildi. Konunun haber verilmesi ile birlikte adrese gelen ekipler, Suat P.’yi, kaldığı apart dairesinde asılı olarak buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde gencin yaşamını yitirdiği belirlendi. Suat P.’nin cenazesi, kesin ölüm sebebinin tespiti için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan Adli Tıp Merkezine kaldırıldı. Konu ile ilgili inceleme sürüyor.