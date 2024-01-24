4 kablolu kalp pili tedavisi Bursa Şehir Hastanesi'nde uygulanmaya başladı

Bursa Şehir Hastanesi’nde kalp yetmezliği bulunan hastalar için 4 kablolu kalp pili tedavisi uygulanmaya başladı. Hastanede görevli kardiyoloji uzmanları, yeni yöntemin klasik yöntem olan 3 kablolu pil tedavisine göre hastaların tamamında başarılı sonuçlar verdiğine dikkat çekti.

3 kablolu kalp pili olarak bilinen CRT tedavisinde hastaların yaklaşık yüzde 30’unda istenilen yanıtın alınamadığını vurgulayan Bursa Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Uzmanı Doç. Dr. Berat Uğuz, “Teknolojinin gelişmesiyle birlikte eklenen 4’üncü kablo ile artık bu tedavi ile yanıt alınamayan hasta grubunda da yanıt alınabilmektedir. Ülkemizde seçkin ve ileri merkezlerde uygulanan bu tedaviyi bölgemizde Bursa Şehir Hastanesi Kardiyoloji ve Aritmi Kliniği uygulamaya başlamıştır” dedi.

“Değişilmez parça olacak”

Kalp yetersizliği hastalarının uygun bir şekilde tedavilerinin mümkün olduğunu belirten Bursa Şehir Hastanesi’nde görevli Uzm. Dr. İsmet Zengin ise “Öncelikle, hastalarımızın bu pil tedavisine uyumlu olup olmadığını tespit etmekteyiz. Uygun bulunan hastaların işlemlerini ise merkezimizde gerçekleştiriyoruz. Her geçen gün daha çok sayıda hastaya bu tedaviyi uyguluyoruz. İlerleyen zamanlarda bu tedavi hastalarımızın değişilmez bir parçası olacak” şeklinde konuştu.

Edirne’den şifa için geldi

4 kablolu pil tedavisi ile şifa bulan hastalardan Halim Yıllar ve Fatma Bahar ise sağlıklarına tekrar kavuşmanın sevincini yaşıyor. Edirne’den geldiğini belirten hasta Halim Yıllar, “Nefes darlığım vardı. Keşan Devlet Hastanesi’nden beni Bursa Şehir Hastanesi’ne yönlendirdiler. Allah doktorlarımızdan razı olsun, kendimi çok iyi hissediyorum” diye konuştu.

Yüksek tansiyon şikâyetiyle Gemlik Devlet Hastanesi’ne başvurduğunu ve Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildiğini belirten hasta Fatma Bahar ise “Burada tedavi gördüm ve bana pil takıldı. Çok memnunum, kendimi şimdi çok enerjik hissediyorum. Şu an koşasım var, yürüyesim var. Doktorlarımıza teşekkür ederim. Çok güzel ilgileniyorlar. Gerçekten bütün sağlık çalışanlarımıza minnettarım” ifadelerini kullandı.