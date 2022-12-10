4 katlı bina içindeki eşyalar ile yıkıldı

Bursa’da yanındaki inşaatın temel kazısından dolayı kayan 4 katlı bina, içindeki eşyalarıyla birlikte yerle bir oldu. Meraklı kalabalık da karşıdaki binanın üzerine çıkıp yıkımı izledi.

Olay, Bursa’nın İznik ilçesinde meydana geldi. 4 gün önce yanındaki inşaat temelinden dolayı 4 katlı binada kayma meydana geldi. 20 kişinin yaşadığı büyük bina tahliye edilirken, sokak ise trafiğe kapatıldı. İznik Belediyesi ekipleri, tehlike arz eden 4 katlı binayı bugün kontrollü bir şekilde yıktı.

Binaya girilmesi tehlikeli olduğundan dolayı eşyalarla birlikte binanın yıkılması büyük üzüntüye sebep oldu.

Bazılarının ise maç izler gibi apartmanların teraslarında tribün oluşturması, meraklı gözlerle yıkımı izlemeleri dikkat çekti.