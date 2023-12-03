4 katlı bina saniyeler içerisinde yerle bir oldu

Bursa'da kentsel dönüşüme girerek boşaltılan evlerin yıkımı başladı. Akpınar Mahallesi'nde boşaltılan 4 katlı binayı, ekipler saniyeler içerisinde yerle bir etti. O anlar kameraya yansıdı.

4 katlı bina saniyeler içerisinde yerle bir oldu
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

Bursa’da kentsel dönüşüme girerek boşaltılan evlerin yıkımı başladı. Akpınar Mahallesi’nde boşaltılan 4 katlı binayı, ekipler saniyeler içerisinde yerle bir etti. O anlar kameraya yansıdı.

Merkez Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesi 1050 Konutlar bölgesi, kentsel dönüşüme girme kararı alarak boşaltıldı. Boşaltılan binaların yıkım işlemleri gerçekleştirilmeye başladı. 4 katlı binanın yıkımı ise görenleri şoke etti. Binanın saniyeler içerisinde yerle bir olduğu anlar ve sonrasındaki toz dumanı, bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman