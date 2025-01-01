4 kişinin tekmeli yumruklu saldırısına uğradı, jandarma kurtardı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir vatandaş, 4 kişinin yumruklu tekmeli saldırısına uğradı. O anlar cep telefonu kamerası ile kayda alınırken, jandarma ekipleri kavgayı ayırdı.

4 kişinin tekmeli yumruklu saldırısına uğradı, jandarma kurtardı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir vatandaş, 4 kişinin yumruklu tekmeli saldırısına uğradı. O anlar cep telefonu kamerası ile kayda alınırken, jandarma ekipleri kavgayı ayırdı.

Kartepe ilçesinde yeni yılın ilk saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle 4 kişi bir kişiye tekme ve yumuklarla saldırdı. Şahıs yere düşmesine rağmen saldırganlar yumruk atmaya devam etti. Durumu fark eden jandarma ekibi kavgayı ayırdı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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4 kişinin bir kişiye saldırdığı anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.