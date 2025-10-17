4 kişinin yaralandığı kaza mahalleliyi isyan ettirdi

Tekirdağ Çorlu’da iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi hafif yaralandı. Kazanın ardından bir araya gelen muhtar ve mahalle sakinleri, caddeye tümsek yapılması çağrısında bulundu.

Kaza, Silahtarağa Mahallesi Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi üzeri Selimiye Camii mevkiinde meydana geldi. Eski Çerkezköy 1. Sokak’tan Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi’ne geçiş yapan Ö.F. idaresindeki 59 ABA 148 plakalı otomobil ile Nusratiye Mahallesi istikametine seyreden R.Ç. idaresindeki 59 ALB 329 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza sonrası kontrolden çıkan araçlardan biri orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Diğer otomobil de yol kenarına savruldu.

4 kişinin hafif yaralandığı kazada ikisi ayakta tedavi edilirken, iki yaralı da ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından konuşan Silahtarağa Mahallesi Muhtarı Adem Zenbil, "Hemen hemen bu yol yapılalı bir yıl geçti. Biz sorumlu belediye birimlerine dilekçemizi vermemize rağmen bir türlü kasis yapılmadı. Defalarca burada kazalar oluyor diye söyledik ama kimse dikkate almıyor" dedi.