4 proje tek açılış

Dilovası’nda içinde yüzme havuzu, hamam ile sauna, çocukların gönüllerince eğlenebileceği park ile oyun alanı, gençlerin eğitmenler eşliğinde müzik eğitimi alabileceği merkez ve seyir terasının bulunduğu devasa tesis, 25 Kasım Cuma günü hizmete açılacak.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in seçim beyannamesinde yer alan Tavşancıl Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Köy Çocuk Projesi, Çocuk Parkı sözü ve beyanname dışı yapılan seyir terası projelerini içerisinde barındıran tesis törenle hizmete açılacak.

Açılışı yapılacak olan Tavşancıl Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda, 4 bin 308 metrekare alan üzerine 315 metrekare kapalı havuz ile birlikte içerisinde hamam ve sauna hizmeti de yer alacak. Havuzun üst katında bin metrekarelik alanda seçim beyannamesinde sözü verilen Köy Çocuk Projesi de hayat bulacak. İçerisinde onlarca oyuncağın yer alacağı alanda çocuklar gönüllerince eğlenecek. Yine alan içerisinde yer alan müzik odalarında gençler, eğitmenler eşliğinde müzik eğitimleri alabilecek.

Yine tesisin yanında yer alacak olan Seyir Terası, mahalle halkının uğrak noktalarından biri olurken, ilçe halkı dinlenme alanına kavuşmuş olacak.

"4 projemizi aynı anda hizmete açıyoruz"

Tesisin kazandırılmasından dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Tavşancılımızda 4 projemizi aynı anda hizmete açıyoruz. Hükümetimizin de desteği ile geçtiğimiz yıl temelini attığımız Tavşancıl Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzumuzun projesini geliştirerek bitirdik. İçerisinde çocuklarımızın eğitimlerine ve sosyal aktivitelerine katkı sunacak müzik ve oyun odalarının da içinde bulunduğu Köy Çocuk projesi, çocuk parkı ve muhteşem manzaralı Seyir Terası kafe ile projemizi nihayete ulaştırdık. ’Yükselen Şehir Dilovası’ sloganımızla hizmetlerimize tüm hızımızla devam ediyoruz. Cuma günü 16.00’da gerçekleşecek açılışımıza tüm halkımızı bekliyorum" dedi.