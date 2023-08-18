4 yaşındaki hasta uçak ambulansla Şanlıurfa'dan Bursa'ya getirildi

Şanlıurfa’da entübe halde tedavi gören 4 yaşındaki hasta, Sağlık Bakanlığı’na ait uçak ambulans ile memleketi Bursa’ya getirildi.

Ailesi ile birlikte Şanlıurfa’da bulunan 4 yaşındaki kas hastası U.B.Y. genel durumu kötüleşince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Pnömoni teşhisi konulan minik hasta, bir süre sonra entübe edildi. Bursa’da ikamet eden U.B.Y.’nin ailesi, çocuklarının ileri seviye tedaviye ihtiyaç duyması üzerine kendi şehirlerinde tedavi görmesi için Sağlık Bakanlığı’na talepte bulundu.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan araştırma sonucunda hastanın tedavisinin Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde yapılabileceği öğrenildi. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, minik hastanın tedavisi için gerekli çalışmalara başlarken, Sağlık Bakanlığı’na ait uçak ambulans da hastayı Şanlıurfa’dan alıp Bursa’ya getirdi.

Yenişehir Havalimanı’ndan vakit kaybetmeden Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edilen hastanın tedavisi, entübe şekilde devam ediyor.