4 yaşındaki yeğeninin eline silahı verip ateş ettirmişti, serbest kaldı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde 2015 yılında 4 yaşındaki yeğeninin eline verdiği silah ile ateş ettirdiği anları kayıt altına alan ve görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldı.

Olay, 2015 yılında Serdivan ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, F.C. (46) isimli şahıs, 4 yaşındaki yeğeninin eline silahı vererek ateş ettirdi. Cep telefonu ile küçük çocuğun peş peşe ateş ettiği anları kayıt altına alan F.C., 2015’te kaydettiği görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde küçük çocuğun iki eliyle zar zor tuttuğu tabanca ile art arda ateş ettiği anlar yer aldı. O esnada kurusıkı olduğu öğrenilen tabancanın namlusunun aşağıya doğru olması dikkatlerden kaçmazken, görüntü ise tepkilere sebep oldu. Paylaşılan görüntü sonrasında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri harekete geçti. Konuya ilişkin çalışma başlatan ekipler, kısa sürede tespit ettikleri F.C.’yi gözaltına aldı. F.C., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı. Şahıs hakkındaki soruşturmanın devam edeceği öğrenildi.