4 yıl 4 ay 40 gün hırsızlık suçuyla aranıyordu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 4 yıl 4 ay 40 gün hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

4 yıl 4 ay 40 gün hırsızlık suçuyla aranıyordu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 4 yıl 4 ay 40 gün hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Acıpayam İlamat ve İnfaz Bürosunca; ‘Hırsızlık’ ve ‘tahsis gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık’ suçlarından 4 yıl 4 ay 40 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb