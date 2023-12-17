4 yılda 56 bin Altındağlı gezilerde buluştu

Ankara’nın Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen kültür gezileri çerçevesinde, 2019’dan bugüne 56 bin Altındağlı gezilere katıldı.

Altındağ Belediyesi’nce 2019 yılından beri düzenlenen kültür gezileri kapsamında 56 bin vatandaş gezilere katıldı. Belediyenin gezileri çerçevesinde hem gezen hem de tarih bilinci kazanan Altındağlılar, düzenlenen etkinlikler için Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcıya teşekkür ettiklerini ifade etti. Altındağlıların gezilere yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Başkan Balcı, başka şehirleri de rotalarına ekleyeceklerinin altını çizerek, “Gezilerimizin gördüğü ilgiye kayıtsız kalmak istemiyoruz. Başka şehirleri de rotamıza eklemeyi planlıyoruz. Türkiye’yi keşfetmeye devam edeceğiz” dedi.

“Kültür gezileri çok gerekli ve önemli”

Her yaştan vatandaş için gezi programlarının devam edeceğini söyleyen Balcı, “İlk olarak Ankara’nın ilçelerini ve komşu illeri keşfe çıkarak dünyalarını genişleten Altındağlı vatandaşlarımız için, gezi rotalarını giderek çeşitlendirdik ve artırdık. Bu zamana kadar 56 bin Altındağlı vatandaşımız kültür gezilerine katıldı. Kültür gezileri çok önemli ve çok gerekli. Bu nedenle Altındağlı hemşehrilerimizi hem yaşadığımız şehirde hem de Türkiye’nin çeşitli illerinde keşfe çıkarıyor, dünyalarını genişletiyoruz. Bu gezilerde eğleniyor, öğreniyor, unutmayacakları anlar yaşıyorlar” dedi.