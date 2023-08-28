4 yılda Başiskele'ye kalıcı eserler bırakıldı

Başiskele Belediyesi Başkanı Yasin Özlü, 4 yıllık görev süresi boyunca ilçeye birçok yapı kazandırarak alt ve üstyapı çalışmalarında örnek çalışma yaptı.

Başiskele Belediyesi Başkanı Yasin Özlü, göreve geldiği 2019 yılından bu yana üstyapı ve altyapı çalışmaları ile ilçe halkının ulaşımını konforlu ve güvenli şekilde sağlaması için çalışmalar yürütüyor. 4 yıldır yapılan çalışmalar neticesinde 799 cadde ve sokakta 160 kilometre üstyapı hizmeti gerçekleştirildi. 4 yıl boyunca yapılan çalışmalar neticesinde ilçe genelinde 231 yolda 98 bin ton sıcak asfalt ile 64 kilometrelik yol yapım çalışması gerçekleştirildi. Sıcak asfaltın yanı sıra toplamda 46 kilometre uzunluğunda 342 bin 371 kilometre alana parke yol döşendi. Bunun yanı sıra 216 yolda sathi kaplama, 10 yolda ise beton yol çalışması gerçekleştirildi. Başiskele’de kentleşme bilincinin oluşturulması amacıyla yoğun nüfusların olduğu bölge merkezlerinde prestij cadde çalışmaları yapıldı. Bu caddelerde elektrik kabloları yer altına alarak aydınlatma çalışmaları, kaldırım, bisiklet yolları ve estetik çalışmalar kazandırıldı. Başiskele Belediyesi kadından, gence, çocuklardan, yaşlılara kadar kentin ihtiyacı olan birçok yapıya da kente kazandırdı. Bu çerçevede Bahçecik Spor Merkezi, Katı Atık Aktarma İstasyon, Başiskele Halk Kütüphanesi, Azize Hatun Spor Salonu, Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi, Ulucami Altı Gençlik Evi gibi anlarca yapı ilçeye kazandırıldı.

Başiskele Belediyesi üstyapı hizmetlerinin yanı sıra kış mevsiminde karla mücadelede örnek çalışma sergiliyor. Ana arterleri kepçe ve greyderler yardımıyla kar birikintilerinden temizleyen ekipler, ayrıca yollarda yaşanabilecek buzlanmanın önüne geçebilmek için tuzlama çalışmalarını da yapıyor. Ekipler, kış ayı boyunca vatandaşların hiçbir şekilde mağdur olmaması için özellikle ilçe genelinin yüksek kesimleri de dahil olmak üzere yolları hep açık tutuyor. Başiskele Belediyesi, üstyapı faaliyetleri çerçevesinde 26 dönüm alana Ovacık Mahallesinde tır parkı inşa etti. Şehir yaşamına ve planlamasına azami özen gösterilerek tasarlanan projenin tamamlanmasıyla birlikte içindeki otoparklarıyla halka hizmet sunan devasa bir tır parkı kullanıma açılmış oldu. Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri aynı zamanda kendilerine gelen özel durumdaki vatandaşların taleplerine de hızla cevap veriyorlar. Rampa ve tekerlekli sandalye yolu isteyen birçok özel vatandaşa hızlı şekilde çözüm sağlayarak yardımcı oluyor. Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 6 Şubatta gerçekleşen Kahramanmaraş depreminin ardından acil ekip kurarak deprem bölgesine gönüllü ekiplerle hizmet sağladı.