40. Değirmenköy Domates Festivali Tarımın ve Eğlencenin Buluşma Noktası Oldu

Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen 40. Domates Festivali zengin etkinlik programı ile gerçekleştirildi. En İyi Domates Yarışması’nın seçildiği festivalde ünlü sanatçı Ziynet Sali’nin muhteşem performansı Silivrililere unutulmaz anlar yaşattı.

Geleneksel hale gelen festivallerin hız kesmeden devam ettiği Silivri’de, 40. Domates Festivali büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Değirmenköy Festival alanında En iyi Domates Yarışması düzenlendi. Toplamda 57 üretici, en iyi domateslerini jüriye sunarak ödül için yarıştı. Değerlendirme süreci sonucunda yarışmanın üçüncüsü Serkan Aktürk, ikincisi Gürkan Koçar ve birincisi Ramazan Çalışkan oldu. Festivalin açılışı, DJ Emre Erdoğan’ın performansıyla yapıldı ve katılımcılar hareketli şarkılarla eğlendi. Daha sonra Silivri Belediyesi Kültür Merkezi’nin Zorba ekibi sahne alarak etkileyici bir dans gösterisi sundu. Geceyi ünlü sanatçı Ziynet Sali’nin muhteşem performansı taçlandırdı. Başkan Balcıoğlu, Ziynet Sali’ye Değirmenköy domatesi hediye ederek çiçek takdiminde bulundu. Festival, Silivrililere unutulmaz bir gece yaşattı.

Başkan Balcıoğlu “Domatesin Fidanına Teslim Oluruz Ama Size Teslim Olmayacağız”

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, konuşmasında Değirmenköy’ün verimli topraklarına ve bu toprakların Silivri’nin tarımsal mirasına olan katkılarına vurgu yaptı. Değirmenköy’ün domatesiyle tanınmasının bir simge olduğunu belirten Balcıoğlu, “Silivri, tarihi ve doğasıyla İstanbul’un en değerli incilerinden biridir. Trakya’nın bereketli topraklarına sahip olan bu güzel ilçemiz, tarımın beşiği, kültürümüzün ve ekonomimizin bel kemiğidir” dedi.

Başkan Balcıoğlu, festivalin yalnızca bir kutlama olmadığını, aynı zamanda toprağın bereketine ve emeğin gücüne olan minnettarlığı ifade ettiğini belirterek, festivali başlatan eski Belediye Başkanı Mümin Tuğlu ve geçmişte emek veren tüm belediye başkanlarına teşekkür etti.

Silivri’de düzenlenen çeşitli tarım festivalleriyle, ilçenin tarımsal zenginliğinin tanıtılmasına ve korunmasına katkı sağlandığını ifade eden Başkan Balcıoğlu, "Bizler, bu toprakların zenginliğinin kaybolmaması için elimizden geleni yapıyoruz ve biliyorum ki sizler de bu üretimi artırmak için büyük çabalar içerisindesiniz" dedi.

Son dönemlerde Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarına da değinen Başkan Balcıoğlu, bu hain saldırılar karşısında geri adım atmayacaklarını belirtti ve “Biz bu bayrağa, bu ezan sesine, Cumhuriyete, Silivri’mizin her karış toprağına teslim oluruz, domatesin fidanına teslim oluruz ama size teslim olmayacağız” diye konuştu.

Konuşmasının sonunda Atatürk’ün ilke ve inkılaplarına olan bağlılıklarını vurgulayan Başkan Balcıoğlu, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, Cumhuriyet’in temel ilkelerine sahip çıkarak, daha aydınlık bir gelecek inşa edeceğiz” dedi. Festivalin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Balcıoğlu, konuşmasını sonlandırmadan önce sahneye Meclis Üyesi Şenol Fidan’ı davet ederek Kavaklı Yenici Mehmet Yağlı Güreşleri’nde Güreş Ağası olduğunu açıkladı. Başkan Balcıoğlu, tüm Silivrilileri Yağlı Güreşlere davet ederek konuşmasını sonlandırdı.

Değirmenköy Muhtarı Erkan Varol’dan Festivalde Üretici Destekleme Çağrısı

Değirmenköy İsmet Paşa Mahalle Muhtarı Erkan Varol, festivalde yaptığı konuşmada, 40 yıldır süregelen Domates Festivali'ne verilen desteklerden dolayı başta Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu olmak üzere herkese teşekkür etti. Muhtar Varol, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli misafirlerimiz, şu an bulunduğumuz yerin hemen yanı başında, kapalı pazar alanımızla birlikte Silivri Belediyesi tarafından yapılan köylü pazarımız bulunmaktadır. Bu pazarda, Değirmenköylü çiftçilerimizin yetiştirdiği organik ürünler satılmaktadır. Sizler de bu ürünlerden satın alarak üreticilerimize destek olabilirsiniz."