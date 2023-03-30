40. Kitap ve Kültür Fuarı Fatih Camii'nde açıldı

Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı önderliğinde düzenlenen 40. Kitap ve Kültür Fuarı, Fatih Camii’nin avlusunda açıldı. Açılış töreninde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Gençlerimizin kitap okuma sayılarının arttığını görüyoruz. Bu bizi sevindiriyor. Bizim medeniyetimiz kitap medeniyeti” dedi.

Açılış programında Fatih Camii baş müezzini Recep Yasan tarafından Kur’an-ı Kerim tilavet edildi. Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesimi gerçekleştirildi.

Fuarda bu sene ilk kez çocuklar için etkinlik çadırı yer aldı. Deprem bölgesinde bulunan çocuklar için fuar boyunca kitap bağışı alınacak. 18 gün boyunca sürecek olan fuar 17 Nisan’da bulacak.

“Bizim medeniyetimiz kitap medeniyeti”

Açılışta konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Son yıllarda gençlerimizin kitap okuma sayılarının arttığını görüyoruz. Bu bizi sevindiriyor. Bizim medeniyetimiz kitap medeniyeti. Bizim medeniyetimiz kütüphane medeniyeti. Bu millet kitaba ve kütüphaneye sahip çıktığı zamanlarda hep ilerlemiş, hep yükselmiş. Kitaptan ve kütüphaneden uzaklaştığı zamanlarda gerilemiştir. Dolayısıyla biz istiyoruz ki mademki medeniyetimizin temeli okumaya dayanıyor, ilme dayanıyor, bilgiye, hikmete, irfana dayanıyor. Bilgimizin artması için, irfanımızın gelişmesi için mutlaka okumamız lazım. Çocuklarımızın, gençlerimizin kitapla buluşması lazım. Nerede bir kitap fuarı açılırsa oraya gençlerimizi yönlendirelim. Öğrencilerimizi, çocuklarımızı yönlendirelim. Üniversitelerimizde, üniversitelerimizin kampüslerinde bol bol kitap evleri açalım” dedi.

“Fatih Camii’nde ve Üsküdar Büyük Çamlıca Camii avlusunda kitaplar sizi bekliyor”

Türkiye Diyanet Vakfı’nın açtığı kitap evlerinden söz eden Erbaş, “Biz Türkiye Diyanet Vakfı olarak mümkün olduğunca üniversitelerimizin kampüslerinde gençlik merkezleri ve gençlik merkezlerinin içinde kitap evleri açıyoruz. Sesimizi duyan gençlerimize bulunduğunuz üniversitelerde gençlik merkezlerimizde, diyanet gençlik merkezlerine ve diyanet yayınlarının bulunduğu kitap evlerine sizi bekliyoruz, davet ediyoruz. Ramazan boyunca Fatih Camii’nde ve Üsküdar Büyük Çamlıca Camii avlusunda kitaplar sizi bekliyor. Kitapseverler, kitap dostları kitaplar sizi bekliyor. Kitapseverler, kitap dostları Cenabı Hak hayırlı uğurlu eylesin. Kitaptan bizi uzak eylemesin. Cenabı Hak Kur’an- ı Kerim’i öğrenmeyi, okumayı, anlamayı, Kur’an-ı daha iyi anlamak için daha fazla farklı alanlarda kitap okumayı hepimize nasip eylesin diyorum” şeklinde konuştu.

“Gerçekten güzel bir çalışma oldu”

Geçen yıldan çok daha güzel bir fuar olduğunu kaydeden Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “İçeri girdiğimde ilk etapta da katılımcıların da çok memnun olduklarını gördüm. Sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. Çalışma arkadaşlarınıza da teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten güzel bir çalışma oldu” dedi.

Açılış törenine Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın yanı sıra Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Eski Diyanet İşleri Başkanı Tayyar Altıkulaç, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş ve çok sayıda vatandaş katıldı.