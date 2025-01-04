40 Yama Karma Sergisi Açıldı

Silivri Belediyesi ile Evim Atölyem Sanatı ve Kadın Emeğini Geliştirme Derneği iş birliğiyle düzenlenen '40 Yama Karma Sergisi'nin Oğuz Aral Sergi Salonu'nda açılışı gerçekleştirildi.

40 Yama Karma Sergisi Açıldı
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Silivri Belediyesi ile Evim Atölyem Sanatı ve Kadın Emeğini Geliştirme Derneği iş birliğiyle düzenlenen “40 Yama Karma Sergisi”nin açılışı, Oğuz Aral Sergi Salonu'nda Belediye Meclis Üyeleri Mahmut Yıldızaydın, Fatih Çepni, Ebru Onur ve Hatice Gözen’in katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Kadınların farklı alanlarda hazırladığı el emeği eserlerden oluşan sergi, ziyaretçileriyle buluştu. Zengin içerikli eserlerin yer aldığı sergi, 8 Ocak 2025 tarihine kadar açık kalacak. Katılımcılar, sergiyi ziyaret ederek sanatçıların eserlerini görme fırsatı bulabilecek.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

 

40 Yama Karma Sergisi Açıldı
40 Yama Karma Sergisi Açıldı
40 Yama Karma Sergisi Açıldı
40 Yama Karma Sergisi Açıldı