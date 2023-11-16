40 yıllık altyapısı yenilenen Vatan Caddesi'nde asfalt hazırlığı başladı

Yalova Belediyesi, Vatan Caddesi’nde başlattığı altyapı çalışmalarında sona geldi. Böylelikle caddenin ana isale, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları tam 40 yıl sonra yenilendi.

Ekipler, Vatan Caddesi’ni sıcak asfaltla buluşturmak için ön hazırlık yapıyor. Vatan Caddesi iş makinesiyle frezelendikten sonra kısa sürede asfalta kavuşacak. Ayrıca caddede kaldırım çalışmaları da yapılacak. Çözüm odaklı bir belediyecilik ile yapılmayanları yapmaya devam ettiklerini söyleyen Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, “Uzun yıllardır yapılmayan bir caddenin daha altyapı sorununu çözdük. Şimdi ise kaldırımı ve yollarını yapmak için hazırlık yapıyoruz. Bana zaman zaman “başkan yolları hızlı bir şekilde asfaltlayın” diyorlar. Ana isale hattını değiştirmeden, içme suyu hattını, yağmur kanallarını, kanalizasyon sistemini değiştirmeden üzerine asfalt yapamazdım. Şimdi gönül rahatlığıyla asfaltlama çalışmalarımızı başlatıyoruz. Vatan Caddemiz altyapısı, asfaltı, kaldırımı ve ışıklandırmasıyla eksiklikleri tamamen yapılmış bir cadde olacak” dedi.