40 yıllık para koleksiyonu Gazze için açık artırmaya çıkıyor

Ankara’da yaşayan Menduh Aydemir, 40 yıldır biriktirdiği para koleksiyonunu Gazze’ye bağışlanmak üzere açık artırmaya çıkarıyor.

Ankara’da yaşayan 76 yaşındaki koleksiyoner Memduh Aydemir’in, Gazze’ye yardım amacıyla bağışlamak istediği para koleksiyonu açık artırmayla satışa sunuluyor. Yaklaşık 40 yıldır hobi amaçlı biriktirilen koleksiyon, 8 ve 15 Ocak tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek iki ayrı müzayede de alıcılarıyla buluşacak. Koleksiyoner sahibi Aydemir, açık artırmalardan elde edilecek gelirin tamamının Gazze’ye bağışlanacağını duyurdu.

"Filistinli kardeşlerime yardım etmek istiyorum"

Yaklaşık 40 yıldır topladığı para koleksiyonunu satarak elde edilecek geliri Filistin’e bağışlamak istediğini ifade eden Menduh Aydemir, "1985 yılından bugüne kadar yaklaşık 40 yıldır, amatör olarak Türkiye dahil bütün ülkelerin kağıt paralarını topluyorum. Bugüne kadar yaklaşık 5 klasör ve bine yakın para topladım. Bu koleksiyonun içinde 6-7 bin lira değerinde paradan, 100 lira değerine kadar para var. Koleksiyonun genel bir kısmı çil, çok az kısmı da temiz durumdadır. Kendimce Filistinli kardeşlerime yardım etmek istiyorum. Maddi bakımdan onlara yardım edecek durumum yok ancak bu koleksiyonumu onlar için açık artırmayla satarak yardımda bulunabilirim. Türkiye’de de Müslüman kardeşlerimin olduğunu, yardımsever kardeşlerimin olduğunu biliyorum. Açık artırmayla bu koleksiyonu satıp, geliri Filistin’deki Gazzeli kardeşlerime göndereceğim. İş adamlarına ve koleksiyonerlere de ayrıca sesleniyorum; 30-40 yıl bekleyeceğinize tek seferde bütün bu emeğe sahip olabilirsiniz. Sizin de bu işte bir katkınız olsun" dedi.

"Para bağışlamaktan daha zoru koleksiyonu bağışlamaktır"

40 Yıldır toplanan bir koleksiyonun bağışta bulunulmasının zor olduğunu vurgulayan müzayede evi sahibi Sertan Usul, "Menduh amcanın yaklaşık 40 yıldır biriktirdiği koleksiyonu bağışlamasını çok takdir ettim, çünkü ben de bir koleksiyonerim. Para bağışlamaktan daha zoru koleksiyonu bağışlamaktır. Belki bir insanın cebinde parası vardır, bütçesi dahilinde yardım yapabilir ama 40 yıllık emek verilmiş bir koleksiyonu bağışlamak gerçekten çok zor. Bu noktada Menduh amcanın Gazze hassasiyetini paylaştığımız için biz de bu koleksiyonun satılmasında bir aracı olup, herhangi bir komisyon ücreti talep etmeden, müzayede masraflarını karşılayarak bu koleksiyonu açık artırmaya çıkaralım istedik. Müzayede evi olarak Menduh amcanın koleksiyonunu emanet olarak alıp daha sonra açık artırmayı düzenleyip, katılımcılardan da herhangi bir ücret ve komisyon talep etmeden, en yüksek fiyatlara satılmasını ümit ediyoruz. Bu vesileyle Menduh amcamız Gazze’deki katliama karşı bir nebze de olsun orada yaşayan halka katkı sağlayacak. Onların yarasına derman olacak" diye konuştu.

"Biz de belirli bir miktar koyarak, kazanılacak parayı Gazze’ye bağışlamak istiyoruz"

Koleksiyonun satışından elde edilecek gelirin üzerine müzayede evi olarak bir miktar para koyarak Gazze’ye bağışta katkıda bulunmak istediklerini belirten Usul, "Herhangi bir kazancımız, çıkarımız olmayacak. Menduh amcayla da konuştuk, sizlere de çok teşekkür ediyorum bu haberi yaptığımız için çünkü haber sayesinde ulaştık biz Menduh amcaya. Biz de elimizi taşın altına koyacağız. Harcamalarımız olacak, tüm müzayede giderlerini biz karşılayacağız. Kendi bütçemiz dahilinde Menduh amcanın koleksiyonunun satış fiyatının üzerine biz de belirli bir miktar koyarak, kazanılacak parayı Gazze’ye bağışlamak istiyoruz. Menduh amcanın yaklaşık bin paradan oluşan ciddi bir koleksiyonu var. O yüzden bu koleksiyonun değerini bulması için iki müzayede düzenlemeyi uygun gördük. 8 Ocak Perşembe ve 15 Ocak Perşembe olmak üzere iki tane müzayede düzenleyerek Menduh amcanın koleksiyonunu açık artırmaya çıkartacağız. Parayla ilgilenen, tüm koleksiyonerlerin hem koleksiyonlarına yeni paralar katmaları için hem de Gazze’ye yardımda bulunmaları için açık artırmaya katılmalarını istiyorum. Ne kadar fazla kişi katılırsa o kadar fazla para toplanır. Bu toplanan para da kayıt altına alınacak. Kayıt altına alındıktan sonra ya AFAD’a bağışlayacağız ya da Menduh amcamızın isteğine göre bir sivil toplum kuruluşu üzerinden bu parayı Gazze’ye ulaştıracağız" şeklinde konuştu.