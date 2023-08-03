400 kınalı keklik doğaya salındı

Afyonkarahisar Keklik Üretim İstasyonundan getirilen 400 kınalı keklik Bilecik’in yamaçlarında doğaya salındı.

Doğada bulunan yaban hayvanlarının korunması, hayvan popülasyonlarının artırılması ve ekolojik yaşamın dengesinin korunması amacıyla Bilecik Valiliği himayesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen proje ile 400 kınalı keklik Bilecik’in yamaçlarında doğayla buluştu. Afyonkarahisar Keklik Üretim İstasyonundan getirilen ve doğaya kanat çırpan kınalı keklik sayısının 2002’den bu yana 3 bin 25’e ulaştığı kaydedildi. Kınalı kekliklerin salınımı ile köy halkının ve avcıların koruma bilincinin artırılması hedefleniyor.